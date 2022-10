Sẽ kiến nghị dừng thu phí BOT qua Bình Định vì để đường hư hỏng

TPO - Nhiều tồn tại, bất cập từ lâu trên tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Bình Định do Công ty TNHH BOT 36.71 khai thác quản lý, mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần kiến nghị nhưng đơn vị chậm khắc phục.

Ngày 21/10, trao đổi với PV, ông Trần Thái Hòa - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 - cho biết, sẽ có công văn kiến nghị xem xét tạm dừng thu phí đối với trạm BOT của Công ty TNHH BOT 36.71 trên Quốc lộ 19.

Trước đó, trong ngày 20/10, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GTVT, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra tuyến Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định đoạn Km17+054 – Km50+00 do Công ty TNHH BOT 36.71 khai thác và quản lý.

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết, qua kiểm tra, những tồn tại, bất cập từ lâu dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng đơn vị chậm khắc phục để người dân phản ánh nhiều lần, mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, các thành phần cũng thống nhất theo hiện trạng, qua đó đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 làm căn cứ để có văn bản để báo cáo Khu quản lý đường bộ III báo cáo Cục Đường bộ tạm dừng thu phí.