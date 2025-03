Sau Nhật Bản, thêm một quốc gia sớm đoạt vé dự World Cup 2026

TPO - Sau Nhật Bản, New Zealand là cái tên mới nhất giành vé tới vòng chung kết World Cup 2026. Họ đạt được thành tích này nhờ chiến thắng dễ dàng ở trận chung kết vòng loại châu Đại Dương.



Nếu như vòng loại Nam Mỹ và châu Á đang đi đến giai đoạn kết thúc, châu Âu mới khởi đầu thì châu Đại Dương đã khép lại các cuộc tranh tài. 11 đội bóng đã thi đấu để chọn ra 2 cái tên cuối cùng đến với trận chung kết là New Caledonia và New Zealand.

Cán cân lực lượng giữa hai đội là rất chênh lệch, giữa một bên gồm những cầu thủ vô danh, thậm chí có người chỉ thi đấu bán chuyên, bên kia gồm các cầu thủ chuyên nghiệp với không ít đang thi đấu tại châu Âu, đặc biệt sở hữu một trong những cây săn bàn hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này là Chris Wood (Nottingham Forest).

Trong lịch sử, New Zealand cũng liên tục thắng áp đảo New Caledonia nên ở trận chung kết vào chiều nay (24/3), người hâm mộ đều tin về một thắng lợi dễ dàng cho đội bóng mạnh hơn.

Đúng như dự đoán, Chris Wood là mối đe dọa nổi bật nhất bên phía New Zealand, nhưng anh liên tục bị kèm chặt. Ngay cả khi tìm được khoảng trống hiếm hoi để dứt điểm, cầu thủ Nottingham Forest vẫn bị thủ môn Nyikeine chặn lại. Liên tục các cơ hội bị bỏ lỡ khiến New Zealand chấp nhận kết thúc hiệp 1 với kết quả hòa không bàn thắng.

Sang hiệp 2, sức tấn công của New Zealand được tăng cường và tới phút 61, họ đã khai thông thế bế tắc với pha lập công của Boxall. 5 phút sau, New Zealand nhân đôi cách biệt và coi như định đoạt trận đấu vì sức tấn công của New Caledonia là rất yếu ớt. Họ chủ trương từ thủ để bảo vệ khung thành nhưng khi kế hoạch thất bại, đội bóng này gần như không có phương án tấn công.

Phút 80, trận đấu được định đoạt với tình huống lẻn xuống dứt điểm dễ dàng của Elijah Henry. New Zealand thắng 3 bàn không gỡ và đoạt tấm vé trực tiếp duy nhất của châu Đại Dương tới vòng chung kết World Cup 2026. Đây là lần thứ ba trong lịch sử sau các năm 1982 và 2010, New Zealand có mặt ở vòng chung kết của một kỳ Cúp thế giới.

Đội thua cuộc New Caledonia vẫn có hy vọng đi tiếp khi họ sẽ bước vào giai đoạn play off liên lục địa với các đội thua của châu Phi, Nam Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, cơ hội dành cho đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé này là không cao.