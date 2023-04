Sau 2 năm, trường học ở khu tái định cư sân bay Long Thành vẫn là phần móng cột để hoang

TPO - Sau hai năm xây dựng và đón người dân về sinh sống ổn định nhưng khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn vẫn chưa có trường học khiến hàng trăm học sinh các cấp vẫn đang trong tình trạng "du cư"

Năm 2021, khi hoàn thành hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, 11 gói thầu hạ tầng xã hội, trong đó có 9 gói thầu xây dựng trường học các cấp (THCS, Tiểu học, Mầm non) được triển khai.

Theo dự kiến, các dự án xây dựng trường học được hoàn thành trong năm 2022 nhằm phục vụ cho hàng ngàn trẻ em, học sinh từ các khu vực thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành về nơi ở mới tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.

Tuy nhiên, đến nay khi hàng ngàn hộ dân đã an cư tại nơi ở mới nhưng mới chỉ mới có 1 trường mầm non xây dựng hoàn thành, 8 trường vẫn chưa xây dựng xong khi các nhà thầu đã bị thanh lý do không thực hiện đúng tiến độ. Không có trường học cả nghìn học sinh phải "học ké” tại các trường học ở địa phương lân cận.

Chị Nguyễn Thanh Hồng có hai con nhỏ đang học tại Trường tiểu học Bình Sơn và trường THCS Bình Sơn cho hay: “Theo quy hoạch xây dựng, Khu tái định cư Lộc An có đầy đủ trường học, nhà tôi cách các vị trí trường học chỉ 200 mét, rất thuận tiện. Nhưng từ khi ra nơi ở mới, trường học cũng chỉ mới xây xong phần móng, cột rồi ngưng đến bây giờ. Hàng ngày tôi phải đưa, đón con đi học xa 4km rất bất tiện”.

Tương tự, bà Nguyễn Phương An cho hay: “Con học xa, đứa học sáng, đứa học chiều, gia đình tôi rất khó khăn trong việc sắp xếp người đưa đón các cháu, vì còn phải đi làm”.

Nguyên cả xã Suối Trầu (huyện Long Thành) giải tỏa trắng để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trường tiểu học Suối Trầu cũng được dời ra khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Tuy nhiên, do chưa có trường, bộ máy hàng trăm giáo viên và học sinh của trường Tiểu học Suối Trầu được sắp xếp “tá túc” dùng chung cơ sở Trường tiểu học Bình Sơn. Điều này đã dẫn đến khó khăn cho cả hai trường, khi phải tổ chức hoạt động “hai trong một”.

Ông Đỗ Hữu Chiểu, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Suối Trầu cho biết: Do bố trí tạm nên điều kiện phòng làm việc cho giáo viên, phòng học cho học sinh rất khó khăn. Thời gian học của hai trường cũng khác nhau, rất bất tiện. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, sức khỏe của học sinh”.

Tại buổi đối thoại với các hộ dân khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư này. Đặc biệt là các công trình trường học phải hoàn thành trong tháng 8/2023 để phục vụ cho năm học mới.

Sau khi thanh lý các nhà thầu chậm tiến độ, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thực hiện chỉ định thầu để chọn nhà thầu thi công hoàn thành đối với các gói thầu chậm tiến độ để vào sử dụng trước tháng 9/2023.

Tuy nhiên, đến nay các gói thầu trường học vẫn chưa được triển khai khi công tác chọn nhà thầu vẫn chưa xong. Điều này có nghĩa các trường học phải hoàn thành trước tháng 8/2023 là điều khó thực hiện.