Dân ở dự án sân bay Long Thành: Điêu đứng vì 'bão bụi'

TP - Những cơn “bão bụi” liên tục bốc lên, bất kể ngày đêm, từ công trường xây dựng sân bay Long Thành (Đồng Nai) khiến người dân xung quanh điêu đứng.

Nhận suất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, chị Nguyễn Thị An xây nhà và ổn định cuộc sống bằng việc mở một quán cà phê nhỏ tại nhà. Thế nhưng, từ hơn 2 tháng nay quán gần như không có khách. “Hằng ngày khách của quán chỉ là những thợ xây ở các công trình xây dựng gọi điện đến mua cà phê, nước giải khát mang đi, còn khách đến uống tại quán thì không còn do bụi nhiều quá, bụi từ trong công trường xây dựng sân bay bay đến quét dọn không kịp”, chị An nói. Chỉ chiếc dù che nắng đã đổi thành màu đỏ do bụi mịn phủ kín, chị An cho hay tối đã rửa sạch, sáng căng lên vài tiếng đồng hồ bụi đã bám đỏ quạch. Còn bàn, ghế, ly tách phải liên tục lau dọn vì bụi,

Các hộ dân ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho biết, đã quá mệt mỏi bởi sống trong môi trường ngột ngạt vì bụi. Cả ngàn căn nhà mới xây ở khu tái định cư này mái lợp nhiều màu khi xây dựng, nhưng nay tất cả đều nhuộm một màu đỏ vì bụi.

Nhà bà Nguyễn Thị Cúc (ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) ở cách công trình xây dựng sân bay khoảng 1 km theo đường chim bay cũng bị bụi bao phủ. Ngoài vườn, bụi bám đỏ quạch từ trên mái nhà đến từng lá cây, ngọn cỏ. “Chưa bao giờ phải thấy cảnh bụi đến kinh hoàng như thế này. Tôi đóng kín cửa cả ngày, nhưng bụi vẫn phủ khắp nền nhà, một ngày quét nhà cả chục lần nhưng bụi hết lớp này, lại đến lớp khác”, bà Cúc than vãn.

Để chống bụi, Trường THPT Bình Sơn phải đóng kín cửa các lớp học, dù vậy vẫn không ngăn được bụi bám đầy trên trên tường, bàn ghế khiến áo trắng học sinh cũng ngả màu vì bụi đỏ. Một bảo vệ nhà trường cho hay, từ khi có tình trạng bụi bẩn, bảo vệ, lao công nhà trường phải quét, thổi bụi sau mỗi buổi học.

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, công trường xây dựng sân bay Long Thành với trên 2.500 ha hiện đã bị ủi trắng, không còn cây cối, thảm thực vật nên thường xuyên có những cơn lốc xoáy cao hàng chục mét cuốn một lượng lớn bụi mịn phát tán ra môi trường bên ngoài. Trong khi đó, hàng chục xe bồn tưới nước công trường cũng chỉ hạn chế được bụi phần nào ở một số tuyến đường công vụ và các điểm san nền. Việc tưới nước trên công trường như muối bỏ biển, không thể kiểm soát được bụi.

Bất lực với bụi?

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho biết, những ngày qua, người dân phản ánh nhiều về tình trạng bụi đất phát tán từ dự án Sân bay Long Thành. UBND huyện đã đề nghị chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải có biện pháp khắc phục tình trạng này. Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức xác nhận, không riêng huyện Long Thành, một số khu vực của huyện Nhơn Trạch, TP Biên Hòa cũng bị ảnh hưởng bởi bụi từ công trường dự án sân bay Long Thành.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho hay, việc thi công của dự án sân bay Long Thành đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do Bộ TN&MT phê duyệt. Tuy nhiên, kết quả quan trắc không khí định kỳ tại khu vực xây dựng sân bay Long Thành cho thấy, ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Do đó, Sở TN&MT đã có báo cáo và đoàn công tác của Bộ TN&MT đang kiểm tra để có biện pháp khắc phục. Theo ông Hưng, với một đại công trường lớn như của dự án Sân bay Long Thành thì khó có thể đảm bảo môi trường không bụi. Tuy nhiên, ACV với tư cách người sử dụng đất cần phải yêu cầu các nhà thầu giảm thiểu tác động môi trường, bởi dự án còn kéo dài.

Theo đại diện ACV, đơn vị đã thực hiện giải pháp theo ĐTM, đồng thời đã yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường tưới nước. Tuy nhiên, diện tích dự án quá lớn nên không ngăn được bụi bốc lên khi thi công và đây cũng là vấn đề nan giải đối với đơn vị.

Ông Hoàng Mạnh Chí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cho hay, về đảm bảo môi trường theo ĐTM do Bộ TN&MT phê duyệt, ACV đã quán triệt các nhà thầu cố gắng thực hiện đúng. Tuy nhiên, trên thực tế diện tích san lấp mặt bằng rất lớn, lần đầu tiên triển khai mặt bằng lớn như vậy rất khó đảm bảo không có bụi, ô nhiễm. Mặc dù việc tưới nước vẫn được thực hiện liên tục nhưng không thể bao phủ được toàn bộ diện tích, tưới chỗ này chỗ khác lại bụi. ACV đang cùng các nhà thầu cố gắng khắc phục.