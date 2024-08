Sạt lở taluy khiến 2 người thương vong ở Vĩnh Phúc

TPO - Trưa 13/8, một vụ sạt lở taluy sau nhà một hộ dân xã Hải Lựu, huyện Sông Lô khiến một phụ nữ tử vong và cháu bé 5 tuổi bị thương nặng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đào Tiến Trung - Chủ tịch UBND xã Hải Lựu (huyện Sông Lô) - cho biết: “Vào khoảng gần 12h trưa 13/8, trên địa bàn xã có mưa lớn, sạt lở taluy khiến một nhà dân bị sập.

Hậu quả, bức tường hậu phía sau nhà đổ khiến phụ nữ tên N.T.K.A (27 tuổi) tử vong tại chỗ, cháu bé 5 tuổi bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại BV Nhi TW".

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng người dân đã triển khai công tác cứu hộ, khắc phục những hậu quả có thể tiếp tục xảy ra.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, hai nạn nhân Như Hồng P., (SN 2002) và Nguyễn Khánh L. (SN 2004) bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn Bến Tắm, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ 11/8 đến 13/8, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 200mm như tại xã Quang Yên - Sông Lô.