Sạt lở nghiêm trọng chia cắt quốc lộ 18B

TPO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/8, tại vị trí Km4/10 Quốc lộ 18B đoạn đi qua bản Tài Phố (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) chia cắt quốc lộ 18B.

Tại vị trí sạt lở đã tạo thành 1 vực sâu hàng chục mét, chia cắt hoàn toàn tuyến đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh nối tới Quốc lộ 18A. Hiện tại, các phương tiện ô tô không thể di chuyển qua khu vực này do mặt đường đã sạt lở hoàn toàn.

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết các phương tiện ngừng lưu thông qua khu vực nhằm đảm bảo an toàn. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành đánh giá tình hình vụ sạt lở và đưa ra các phương án khắc phục.

Theo tổng hợp từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh này có tổng số hơn 6.300km đường bộ, kết nối đến hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Do địa hình có đến 70% là đồi núi, nhiều tuyến đường đi qua các khu vực phức tạp, mái taluy cao, đặc biệt có những tuyến đường mới đưa vào khai thác, xuất hiện vị trí sụt lún, sạt trượt do đất đá rời rạc, hẫng chân, nhiều vị trí vẫn đang trong quá trình biến đổi chưa ổn định. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện đi lại, dễ gây ùn tắc, chia cắt.

Nhằm giảm thiểu thấp nhất những tai nạn đáng tiếc, rủi ro do thời tiết gây ra, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai rà soát, đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông, xác định các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao, đề xuất phương án khắc phục; kiểm tra hệ thống thoát nước đảm bảo thông thoát khi có mưa lớn và tập trung khắc phục xong những hư hỏng của công trình giao thông do ảnh hưởng mưa bão những ngày trước đó.