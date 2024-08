Sạt lở, đá rơi khiến người lái máy xúc tử vong tại chỗ

TPO - Ngày 8/8, lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đá lăn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại Km89+600 Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn xảy ra sạt lở khiến đá lớn lăn xuống đè trúng chiếc máy xúc đang lưu thông trên đường.

Hậu quả, xe máy xúc bị biến dạng, 1 người trên xe tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Lù Văn H. (sinh năm 1988), hộ khẩu tại Tổ 1, Đồi Cao, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Được biết, anh H. là người lái máy xúc, đang di chuyển trên đường xuống mỏ đá Nậm Nhùn thuộc Công ty Cổ phần Thanh Bình Lai Châu thì gặp nạn.

Theo camera an ninh ghi lại, một người điều khiển xe máy di chuyển qua đoạn đường xảy ra đá lăn. May mắn, người này thoát nạn do di chuyển trước khi tảng đá lớn cắt ngang qua đường trong thời gian chưa tới 1 giây.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Lê Lợi chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đến hiện trường để bảo vệ và đảm bảo giao thông.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn, hiện các cơ quan chức năng đang có mặt để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tuy nhiên, các lực lượng chưa thể tiếp cận hiện trường để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi máy xúc do vị trí xảy ra tai nạn vẫn có đá rơi, nguy cơ sạt lở rất cao.

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ I Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến thông tin: “Sau khi xảy ra vụ tai nạn, đơn vị đã căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm 2 đầu đường và báo cáo về đơn vị. Đơn vị cũng đã điều máy xúc trực gần đó đến để dọn dẹp.

Sau khi được sự chấp thuận của Công an, đơn vị tổ chức thông đường và tiếp tục cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên, gần vị trí tai nạn (tại km 89+500) xuất hiện lún sụt mặt đường phía ta luy âm và đá tiếp tục rơi nên người tham gia giao thông cần chú ý quan sát khi di chuyển để đảm bảo an toàn”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường: