Hoà Bình công bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở đất

TPO - Ngày 6/8, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1483 để công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm ứng phó và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh lộ 435.

Theo quyết định, trong thời gian từ ngày 15/7 đến 28/7/2024, tỉnh Hòa Bình đã hứng chịu mưa lớn, với tổng lượng mưa đo được vào ngày 16/7/2024 như sau, TP Hòa Bình 160,2mm, Tân Lạc 117mm, Cao Phong 125,8mm, và Mai Châu 115,2mm. Tổng lượng mưa đo được vào ngày 27/7/2024 tại TP Hoà Bình là 157,6mm, Tân Lạc 54mm, Cao Phong 86,6mm.

Do mưa kéo dài dẫn đến sạt lở đã gây hư hỏng toàn bộ nền và mặt đường tại Km27+750, đường tỉnh 435, với nguy cơ đứt đường nếu không được khắc phục kịp thời. Hiện tại, lề bên phải tuyến chỉ đủ cho một làn xe lưu thông với bề rộng 3,5m, và kết cấu lề đất làm cho giao thông đi lại trở nên khó khăn. Đường tỉnh 435 là tuyến đường quan trọng kết nối TP Hòa Bình với xã Bình Thanh, Thung Nai của huyện Cao Phong, và Ngòi Hoa của huyện Tân Lạc. Việc hư hỏng do sạt trượt này đe dọa an toàn công trình và ảnh hưởng đến giao thông của các hộ dân thuộc xóm Ngòi, xóm Liếm, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, tại xã Suối Hoa, có 08 hộ với 36 nhân khẩu tại xóm Ngòi đang gặp nguy cơ cao do sụt lún và nứt đất. Các hộ này đang sinh sống tại khu tái định cư gần hồ Hòa Bình, với nguy cơ sạt trượt có thể đẩy các hộ gia đình xuống sông nếu tiếp tục có mưa. Vết nứt lớn dài khoảng 40m, rộng nhất 30cm và sâu 50cm đã xuất hiện, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trong trường hợp xảy ra đứt đường tại vị trí trên, sẽ không có tuyến đường tránh thay thế, và người dân chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy nội địa.

Để ứng phó với tình huống khẩn cấp này, Sở GTVT sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động khắc phục theo quy định tại Điều 11 và Điều 13 của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ GTVT về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ, được sửa đổi, bổ sung theo các thông tư mới nhất.

Sở GTVT theo phạm vi quản lý và trách nhiệm của mình, thực hiện rà soát, xác định cụ thể các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở sẽ tham mưu để ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm triển khai dự án khẩn cấp để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định pháp luật. Sau khi hoàn thành thi công dự án khẩn cấp, Sở GTVT sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sở Tài chính, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí cho các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành của mình, phối hợp và hướng dẫn đơn vị quản lý công trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.