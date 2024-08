Sạt lở trong đêm ở Sơn La vùi lấp cả gia đình, một cháu bé tử vong

TPO - Ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở đất vào nhà người dân, làm 3 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, đất từ laluy dương trên đồi đã sạt xuống và đổ vào nhà anh Mùa A Say tại bản Ọ B, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên.

Quả đồi sạt lở khiến cửa nhôm phía sau nhà của anh Say đổ sập, đồng thời lượng lớn đất đá tràn vào phòng ngủ, vùi lấp cả gia đình. Sự việc xảy ra vào thời điểm giữa đêm nên không ai trong gia đình kịp phát hiện.

Vụ sạt lở khiến con gái anh Say là cháu M.T.T.M (sinh năm 2024) tử vong tại chỗ; chị Hạng Thị Nụ (vợ anh Say) bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên; còn anh Say bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ huyện Bắc Yên, Xã Tạ Khoa đã có mặt, khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị nạn.

Tình trạng mưa to kéo dài cũng đã làm sạt lở taluy tại Km13+400m, tỉnh lộ 112 đoạn qua khu vực bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Điểm sạt lở với đất đá khoảng 20.000 m3 đất, đá luy sạt lở xuống đoạn đường dài hơn 50m. Đặc biệt, có 10 Bungalow du lịch phía dưới nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bắc Yên đã huy động lực lượng chức năng của huyện và xã Tà Xùa cắm biển cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Đồng thời, huyện Bắc Yên huy động máy xúc khẩn trương khắc phục điểm sạt lở theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên tuyến; rà soát các điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 112, để cảnh báo và lập phương án di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.