Sắt hữu cơ Lipofer® - Sắt thế hệ mới giúp bé hấp thu vượt trội

Lipofer ® là loại sắt thế hệ mới được ứng dụng từ công nghệ Liposome hiện đại. Với khả năng hấp thu tốt, ít tác dụng phụ, Lipofer ® giúp bổ sung sắt cho trẻ, giúp trẻ khỏe mạnh, phòng ngừa tình trạng thiếu máu thiếu sắt.

Sắt Lipofer® là gì?

Lipofer® là kết quả nghiên cứu từ công nghệ Liposome. Công nghệ này ứng dụng các nang Liposome hình cầu có kích thước siêu vi. Trong đó lõi nang sẽ chứa các nguyên tố sắt và bên ngoài được bao bọc bởi một hoặc nhiều lớp màng phospholipid kép. Liposome giúp hoạt chất được hấp thu tối ưu trên đường tiêu hóa, không bị ảnh hưởng bởi acid dạ dày, xuống đến ruột dễ dàng. Đó là vì các vi nang có cấu trúc giống như màng tế bào, do đó các hạt sắt Lipofer® trở thành một hệ vận chuyển tối ưu với khả năng chứa, bảo vệ, vận chuyển và giải phóng sắt vào cơ thể ở những vị trí mong muốn một cách chính xác và đúng liều lượng.

Tại sao mẹ nên chọn sắt hữu cơ Lipofer® cho bé?

Một loại sắt tốt cho bé sẽ đáp ứng 3 tiêu chí đó là: Cung cấp đủ hàm lượng sắt theo nhu cầu, dễ hấp thu và không gây tác dụng phụ. Sắt hữu cơ Lipofer® là loại sắt đáp ứng đủ ba tiêu chí này.

Thứ nhất, công nghệ Liposome giúp tạo ra sắt hữu cơ vi nang có hàm lượng sắt nguyên tố cao trong hợp chất muối, do đó có thể đáp ứng được nhu cầu sắt cho cơ thể của trẻ. Thứ hai, nhờ được bao bọc bởi lớp màng phospholipid kép có cấu trúc giống như màng tế bào do đó Lipofer® có khả năng hấp thu tốt hơn so với các loại sắt thông thường. Theo kết quả nghiên cứu của Lipofood cho thấy sinh khả dụng của sắt Lipofer®:

Cao gấp 3,5 lần so với Ferric Pyrophosphate

Cao gấp 2,7 lần so với Ferrous Sulfate.

Cao gấp 5 lần sắt Ferrous Fumarate.

Thứ 3, cũng nhờ được tạo ra nhờ công nghệ Liposome, sắt Lipofer® là nguồn sắt vi phân có thể phân tán trong nước. Từ đó giảm các tác dụng phụ không mong muốn như: Táo bón , buồn nôn, đau bụng.

Có thể thấy Lipofer® là một giải pháp tuyệt vời để bổ sung sắt cho trẻ. Với hàm lượng nguyên tố cao và độ hấp thu tốt, nó có thể giúp bù đắp được lượng sắt lớn trong thời gian ngắn, giúp trẻ khỏe mạnh, giảm thiểu tình trạng xanh xao, ốm yếu do thiếu máu thiếu sắt.

TPBVSK Ocean Microfer - Sản phẩm chứa sắt hữu cơ Lipofer® cho trẻ đến từ Châu Âu

TPBVSK Ocean Microfer là sản phẩm giúp bổ sung sắt hữu cơ cho bé được nhiều bậc phụ huynh tin dùng hiện nay. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Liposome chứa các hạt sắt Lipofer® siêu vi giúp cơ thể trẻ hấp thu một cách dễ dàng trong thời gian ngắn.

Nhờ ứng dụng công nghệ này, sắt Ocean Microfer sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại sắt thông thường:

● Khả năng hấp thu vượt trội: Theo kết quả nghiên cứu sắt Lipofer® có sinh khả dụng cao gấp 2,7 lần so với Ferrous sulfate, cao gấp 3,5 lần so với Ferric pyrophosphate và gấp 5 lần so với Ferrous fumarate.

● Sắt hữu cơ 5 không: Không táo bón, không phân đen, không vị tanh, không nôn trớ, không kích ứng được tiêu hóa.

● Sắt nhỏ giọt dễ dùng: TPBVSK Ocean Microfer được bào chế dưới dạng siro nhỏ giọt cùng hương vị cherry thơm ngon dễ uống, phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ. Vì vậy cha mẹ hoàn toàn có thể yên tâm rằng con sẽ hợp tác khi sử dụng.

TPBVSK Ocean Microfer sẽ giúp cung cấp đầy đủ lượng sắt cần thiết cho cơ thể của trẻ, giúp trẻ khỏe mạnh, hồng hào. Ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thiếu sắt, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ phát triển tốt và toàn diện hơn trong tương lai.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược phẩm Hoàng Hà

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hotline: 1900 299 256

Facebook: Vi chất cho bé

Website: https://vichatchobe.vn/