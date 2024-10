Bảo vệ và phòng ngừa bệnh lý tim mạch hiệu quả với TPBVSK Ocean Plus - Lời khuyên từ chuyên gia

Trong những năm gần đây, sức khỏe tim mạch trở thành mối lo ngại lớn, đặc biệt với đối tượng trung niên và cao tuổi. Các bệnh lý tim mạch thường diễn tiến âm thầm, được ví như "sát thủ thầm lặng", gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Chủ động bảo vệ tim mạch từ sớm là giải pháp then chốt giúp ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ tiềm ẩn về bệnh lý tim mạch.

Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS.BS Trịnh Bảo Ngọc - Giảng viên cao cấp Đại học Y Hà Nội - Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Dinh Dưỡng, để nghe những lời khuyên quý báu trong việc bảo vệ và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch.

Thưa bác sĩ, điều gì khiến sức khỏe tim mạch trở thành ưu tiên hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe của người trung niên và người cao tuổi?

- Khi tuổi tác tăng cao, cơ thể bắt đầu lão hóa và đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó bệnh tim mạch là một trong những nguy cơ nghiêm trọng và phổ biến nhất. Quá trình lão hóa dẫn đến sự thay đổi trong cấu trúc của tim, khiến các mạch máu dần xơ cứng và mất đi tính đàn hồi, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ tim dày lên, tạo tiền đề cho các bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi.

Ngoài ra, ở độ tuổi này, người cao tuổi thường giảm hoạt động thể chất, trong khi đó nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, mỡ máu cao, và tăng huyết áp cũng gia tăng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dấu hiệu bệnh tim mạch thường xuất hiện thoáng qua, không rõ ràng, khiến người bệnh không để ý cho đến khi có các dấu hiệu nặng. Bệnh tim mạch đứng đầu trong danh sách nguyên nhân gây tử vong trên toàn thế giới, vượt qua cả bệnh ung thư, kể cả ở các quốc gia đang phát triển hay đã phát triển. Ở Việt Nam, theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người mất vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng các ca tử vong.

Vậy bác sĩ có thể chia sẻ một số biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe tim mạch?

- Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, bước đầu tiên là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và khoa học. Lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời hạn chế ăn mặn, ăn các thực phẩm chế biến sẵn và nhiều chất béo bão hòa sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch. Đặc biệt, các loại thực phẩm giàu omega-3 cũng rất hữu ích trong việc làm giảm nồng độ cholesterol xấu và ổn định huyết áp.

- Song song với chế độ ăn uống, việc tập luyện thể dục thường xuyên là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe tim mạch. Các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, bơi lội hay yoga không chỉ cải thiện lưu thông máu mà còn nâng cao sức bền cho hệ tim mạch.

- Cuối cùng, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ không thể thiếu. Điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề về tim mạch và có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Hãy luôn chú ý đến các chỉ số huyết áp, mỡ máu và đường huyết, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch.

Omega 3 được coi là dưỡng chất thiết yếu trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về tác dụng của Omega 3 đối với sức khỏe tim mạch?

- Omega 3 là một loại acid béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên cơ thể không tự tổng hợp được mà cần bổ sung từ bên ngoài. Trên hệ tim mạch Omega 3 đem lại nhiều tác dụng:

● Kiểm soát mỡ máu: Omega 3 giúp tăng cường cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL). Nghiên cứu cho thấy việc kết hợp dùng thuốc nhóm Stantin với Omega 3, nồng độ LDL giảm tới 25% và giảm tới 19% các biến cố mạch vành nặng so với nhóm chỉ sử dụng mỗi Statin.

● Ngăn ngừa kết tập tiểu cầu: làm giảm nguy cơ hình thành các cục máu đông, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ

● Chống viêm: giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

● Ổn định nhịp tim, giảm nguy cơ đột tử do các vấn đề về tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh Omega 3 làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do tim mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể.

● Hạ huyết áp: Omega 3 hỗ trợ giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu, giúp giảm huyết áp ở những bệnh nhân huyết áp cao.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị, người trưởng thành nên ăn hai bữa cá béo mỗi tuần (khoảng 250mg/ngày), đối với người đang mắc vấn đề tim mạch nên bổ sung Omega 3 khoảng 1g/ngày.

Sức khỏe tim mạch không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ mà còn tác động lớn đến chất lượng cuộc sống, nhất là ở độ tuổi trung niên và cao tuổi. Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, bổ sung Omega 3 từ những sản phẩm chất lượng như TPBVSK TPBVSK Ocean Plus là giải pháp tối ưu giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm. Bằng cách kết hợp giữa chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện và sử dụng sản phẩm đúng cách, người trung niên, cao tuổi hoàn toàn có thể duy trì một trái tim khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống đầy ý nghĩa.