Sát hại bạn nhậu lúc nửa đêm rồi đến cơ quan công an đầu thú

TPO - Nam thanh niên tên Dòng sau khi dùng dao đâm chết bạn nhậu đã rời khỏi hiện trường, sau đó đến cơ quan công an để đầu thú.

Ngày 19/12, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang phối hợp các đơn vị tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 18/12, anh L.V.D. (33 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng với một số người bạn, trong đó có Dòng (35 tuổi, quê Thanh Hóa) ngồi nhậu tại đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trong lúc ăn nhậu, nhóm xảy ra cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Lúc này, anh D. dùng điếu cày tấn công Dòng. Ngay lập tức, Dòng lấy dao rượt đuổi, chém anh D. trọng thương.

Aanh D. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh D đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Dòng rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Dĩ An có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua công tác vận động, Dòng đã đến cơ quan công an đầu thú.