Sắp mưa rất lớn ở vùng núi Bắc Bộ

TPO - Dự báo mưa bắt đầu từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai (11/8) tổng lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ từ 50-100mm, một số khu vực có thể lên tới 250-300mm. Mưa rất lớn trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió mạnh dần nên đêm qua (9/8), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày 11/8, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ trong chiều tối và đêm nay 10/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Dự báo từ đêm 11/8, do vùng hội tụ gió phát triển mạnh, toàn bộ miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày và đêm 12/8, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Cơ quan này nhận định, mưa lớn có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó ở các tỉnh miền Bắc.

Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp, ở không gian cấp tỉnh, với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm nay đến ngày 15/8, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động (BĐ) 1- BĐ2, thượng lưu hệ thống sông Hồng- Thái Bình có khả năng đạt mức BĐ1. Lũ lên trên các sông làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét.

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, các thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.