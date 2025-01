'Sao Tháng Giêng' dám sống hết mình

TP - Có tuổi thơ không mấy êm đềm, nhưng “Sao Tháng Giêng” Mai Quế Anh, sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Nghiên cứu phát triển, thuộc khoa Quốc tế học, Trường ĐH Hà Nội, đã vượt qua hoàn cảnh, truyền cảm hứng tích cực cho bạn trẻ về sự giỏi giang, năng động, nhiệt huyết.

Tuổi thơ nhọc nhằn

Bố mẹ Quế Anh đều không có công việc ổn định, nay đây mai đó. Từ những ngày học mẫu giáo, cô được bố mẹ cho theo ra chợ bán hàng từ tờ mờ sáng vì không có ai trông nom. “Tôi vẫn nhớ in những tháng ngày vất vả đó, phải thức dậy rất sớm, để theo bố mẹ ra chợ từ 5 giờ sáng, đến 7 giờ sáng mẹ tranh thủ đưa tôi đến trường, rồi quay về chợ tiếp tục mưu sinh. Nhiều hôm chưa thể tỉnh giấc, bố mẹ vẫn bế dậy đưa lên xe chở ra chợ. Bố mẹ bán hàng, còn tôi ngồi 1 góc ngủ tiếp. Mùa hè còn đỡ, còn mùa đông nhiều lúc rét run lên. Những ngày rong ruổi theo chân bố mẹ ra chợ như vậy kéo dài suốt gần 10 năm, khi tôi học hết cấp 1”, nữ sinh Trường ĐH Hà Nội nhớ lại.

Lớn hơn một chút, khi đã nhận thức được hoàn cảnh của gia đình, cô thêm động lực phấn đấu. “Tôi luôn cố gắng trở thành một người tốt, hồi nhỏ là học sinh tốt, lớn lên là sinh viên tốt, sau này là công dân tốt. Có thể sẽ không phải là một người thành đạt, nhưng nhất định phải là một người có ích cho xã hội. Đó là cách tôi báo đáp công ơn, bù đắp những vất vả, nhọc nhằn của bố mẹ”, Mai Quế Anh bày tỏ.

Sao Tháng Giêng là giải thưởng cao quý của T.Ư Hội SVVN nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên. Năm 2024, T.Ư Hội SVVN trao giải thưởng Sao Tháng Giêng cho 112 cán bộ Hội sinh viên. Trong số 112 sinh viên, có 100 sinh viên trong nước và 12 sinh viên ngoài nước.

Thi đỗ vào Trường ĐH Hà Nội, Quế Anh chọn ngành Nghiên cứu phát triển, tập trung vào các vấn đề phát triển bền vững, để có thể tham gia, đóng góp vào những dự án phát triển, giúp đỡ cộng đồng yếu thế và những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn.

Quế Anh là 1 trong 5 sinh viên Việt Nam được Thành Đoàn Hà Nội cử đi tham gia trại hè Playshop for Language and Cultural Exchange (PLACE) 2024 tại Quảng Châu, Trung Quốc; là 1 trong 2 sinh viên của trường được cử đi tham gia Hội thảo Sinh viên quốc tế tại Đại học Kasetsart (Bangkok, Thái Lan). Trong đó, trại hè Playshop for Language and Cultural Exchange (PLACE) có sự tham gia của hàng trăm thanh thiếu niên đến từ 23 quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong sự kiện này, nữ sinh Trường ĐH Hà Nội đóng vai trò như một đại sứ của Việt Nam, không chỉ giao lưu, học hỏi văn hóa nước bạn mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Dù ở vai trò, vị trí nào, Quế Anh luôn làm việc bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm. Là trưởng ban đầu tiên Ban phong trào “Sinh viên 5 tốt” Trường ĐH Hà Nội, cô đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo đưa phong trào Sinh viên 5 tốt của trường phát triển mạnh mẽ, trở thành phong trào thi đua mũi nhọn của sinh viên trong trường.

“Điều mà tôi tự hào nhất khi làm Trưởng ban Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ vừa qua là đã tổ chức thành công Tuần lễ “Sinh viên 5 tốt” với tổng cộng 10 hoạt động kéo dài trong suốt 1 tuần”, Quế Anh kể.

Kết quả, năm 2024 Trường ĐH Hà Nội có 93 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 15 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 1 “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư.

Vượt giới hạn bản thân

Quế Anh chia sẻ, nhận thức xuất phát điểm của mình thấp nên muốn con đường đi sau này thênh thang hơn, đòi hỏi bản thân cần phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức, nỗ lực hơn. Vì thế, cô luôn nỗ lực học tập, vượt qua vỏ bọc an toàn, rụt rè, nhút nhát để trở thành một phiên bản tự tin, năng động.

Nữ sinh Trường ĐH Hà Nội chia sẻ, những vị trí, việc làm cô đã và đang đảm nhận đều có ý nghĩa rất lớn trong sự phát triển và hoàn thiện bản thân. Vậy nên, dù thường xuyên bị ngập trong hạn hoàn thành công việc, thậm chí, có những thời điểm nhận cùng lúc 5-6 nhiệm vụ nhưng luôn nỗ lực chinh phục.

Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Nội dung Ban chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường, Quế Anh được giao nhiệm vụ phụ trách nội dung Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Trường Đại học Hà Nội - Glorious HANU 2024. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cô đã hỗ trợ lên kế hoạch tổ chức, triển khai từng phần thi trong suốt 4 vòng kéo dài hơn 6 tháng. “Niềm vui vỡ oà khi tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều phối tổng nội dung của đêm chung kết, góp phần mang lại thành công rực rỡ của cuộc thi”, Quế Anh nói.

Để đạt được những thành công đó, không ít lần cô gái trẻ phải gồng mình vượt qua giới hạn bản thân. “Có thời điểm, tôi nản lòng, hoài nghi vào bản thân và muốn buông xuôi tất cả. Bản thân mình không phải là một đứa dễ mở lòng với ai, không muốn bố mẹ lo lắng, vậy nên, cách duy nhất là mình tự cứu lấy bản thân mình. Tự cho mình một khoảng thời gian riêng, viết xuống những điều còn trăn trở, sắp xếp lại những bộn bề trong lòng, để rồi khi mặt trời lên, lại tự tin đối diện với những điều trước mắt”, Quế Anh tâm sự.

Qua hành trình nỗ lực của mình, điều mà “Sao Tháng Giêng” 2024 Mai Quế Anh mong muốn lan tỏa nhất chính là tinh thần “sống hết mình vì tuổi trẻ”, cống hiến cho cộng đồng. “Khi chúng ta trao đi, không chỉ cộng đồng được tốt đẹp hơn mà chính bản thân chúng ta cũng trưởng thành và tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống”, Quế Anh nói.