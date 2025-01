Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn, cứu hộ đường bộ PVC và các đội hình Giao thông xanh của Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Ngày 21/1, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Công an Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội tổ chức ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa kế hoạch phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, Công an và Ban An toàn giao thông của Thành phố về việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên gương mẫu chấp hành luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2025, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn; tổ chức hội thi lái xe an toàn; ký cam kết không điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị cũng tuyên truyền về việc không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vận động 100% đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy...

Theo anh Tiến, thời gian qua, Thành Đoàn đã thành lập và duy trì 15 đội hình “Giao thông xanh” cấp thành phố với 225 thành viên là đoàn viên, thanh niên; bên cạnh các Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn cứu hộ đường bộ PVC và Đội hình xuồng hơi cứu hộ cứu nạn đường thủy PVC (Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam).

Các đội hình trên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô; túc trực, tham gia tình nguyện, hỗ trợ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn cứu hộ đường bộ PVC và các đội hình "Giao thông xanh" triển khai nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt việc tuyên truyền, giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ.