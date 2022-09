Sao MU Eriksen lập siêu phẩm như Paul Scholes, xé lưới Á quân World Cup

TPO - Tiền vệ Eriksen đã có một pha sút xa ghi bàn tuyệt đẹp trong trận đấu giữa Đan Mạch và Croatia. Đáng tiếc là cầu thủ thuộc biên chế MU không thể giúp đội nhà có điểm.

Đan Mạch bước vào trận gặp Croatia với tư cách đội đứng đầu bảng A1 Nations League. Kết thúc trận đấu, Đan Mạch bị tụt xuống vị trí thứ hai sau khi để thua đội đương kim Á quân World Cup với tỉ số 1-2. Croatia giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Borna Sosa và Lovro Majer.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu chính là pha ghi bàn tuyệt đẹp của Eriksen bên phía Đan Mạch. Khi tỷ số đang là 1-0 dành cho Croatia, Eriksen có bóng ở khoảng cách 30 m so với khung thành. Tiền vệ MU xoay người và tung ra cú sút với quỹ đạo khó chịu, đánh bại hoàn toàn thủ môn đối phương.

Sau khi theo dõi bàn thắng này, người hâm mộ MU đã so sánh Eriksen với huyền thoại Paul Scholes, người đã ghi rất nhiều bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford từ những tình huống sút xa. Eriksen đến MU theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng đã đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Erik ten Hag. Cầu thủ người Đan Mạch là người đóng vai trò cầm trịch trận đấu, điều phối và tịnh tiến bóng. Người hâm mộ đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của Eriksen trong màu áo MU.

Ở lượt đấu tiếp theo, Đan Mạch sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp. 'Những chú lính chì' sẽ phải đánh bại nhà đương kim vô địch, trong khi chờ đợi Croatia có kết quả không tốt để giành vé vào vòng tranh ngôi vô địch.