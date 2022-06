Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

TP - Bốn tuần nữa, hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nhưng từ bây giờ, các địa phương đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Hôm qua (8/6), Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị để nghe địa phương báo cáo tình hình chuẩn bị, các vấn đề vướng mắc và lưu ý các nội dung để tổ chức tốt kỳ thi. Kỳ thi năm nay được tổ chức từ ngày 7 đến 8/7. Về cơ bản, kỳ thi giữ nguyên phương thức như năm ngoái, tổ chức tại các địa phương.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 các năm học sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Bộ GD&ĐT đã rà soát, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, địa phương có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi với 181 điểm. Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thi, lên các phương án đảm bảo an toàn giao thông, cung cấp điện, an toàn thực phẩm…

Lãnh đạo các Sở GD&ĐT như Quảng Trị, Bắc Giang, Thanh Hoá, Hà Tĩnh… cho biết đang tập trung các khâu tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra, giám sát, lên phương án cho thí sinh liên quan COVID-19 dự thi ở phòng riêng. Học sinh ở miền núi, vùng khó khăn được hỗ trợ đi lại, ăn ở, đảm bảo “không một học sinh nào vì khó khăn mà không được dự thi”.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị lãnh đạo các tỉnh/thành phố quan tâm nhất là khâu tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu đề thi, chấm thi và tất cả các vấn đề liên quan an toàn, bảo mật, trật tự liên quan đến kỳ thi. Dù kỳ thi phương thức cũ nhưng phụ huynh mới, học sinh mới, người đứng đầu ngành giáo dục lưu ý những người tham gia công tác tổ chức kỳ thi phải “lưu ý ở mức hơn cần thiết”, chuẩn bị chu đáo, lường trước các tình huống phát sinh, bất thường trong quá trình tổ chức thi.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, địa phương chuẩn bị 30 điểm thi, trong đó có 6 điểm thi độc lập ở các địa bàn khó khăn tạo điều kiện cho thí sinh dự thi không phải di chuyển quá xa. Tại mỗi điểm bố trí 2 phòng thi dự phòng để cho học sinh mắc COVID-19 có thể dự thi. Cách kỳ thi 1 ngày, các trưởng điểm thi báo cáo các trường hợp F0, F1 để Sở GD&ĐT nắm bắt và chủ động phương án.

Lo ngại chất lượng thí sinh năm nay chịu ảnh hưởng 3 năm liên tiếp vì COVID-19 bà Hương kiến nghị, Bộ GD&ĐT chỉ đạo đề thi phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền lợi học sinh trên toàn quốc. Một số ý kiến lo ngại về việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) đã khuyến cáo các địa phương tăng cường giám sát. Theo ông Mạnh, trước kỳ thi vẫn có tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình để nguỵ trang.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, từng việc, trong đó chú trọng lựa chọn, phân công nhân sự tham gia kỳ thi phải được tiến hành một cách cẩn thận, chặt chẽ; đặc biệt lưu ý các điều kiện nơi đặt Hội đồng in sao đề thi; điểm thi bảo đảm an ninh, an toàn.