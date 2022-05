Ronaldo góp công giúp Indonesia đánh bại Malaysia ở trận tranh HCĐ

TPO - Trong trận tranh HCĐ vào chiều nay, Malaysia đã chứng tỏ họ là đội bóng vượt trội so với một Indonesia kiệt quệ. Nhưng Malaysia lại quá phung phí cơ hội. Do vậy, Mãnh hổ đành ngậm ngùi nhìn đối thủ đứng thứ 3 chung cuộc.



Malaysia muốn tận dụng sự thiếu hụt của Indonesia để sớm vươn lên dẫn trước. Nhưng thực tế, họ lại là người bị đe dọa nhiều hơn trong 15 phút đầu. Vì đội hình dâng cao nên trong các phút 3 và 4, Malaysia đã 2 lần đặt khung thành vào thế báo động sau các cú dứt điểm của Ronaldo và Saddil.

May cho đội bóng áo vàng là các cầu thủ Indonesia xử lý quá nóng vội, khiến cơ hội trôi đi đáng tiếc. Sau khi hai bên tung ra những đòn cảnh báo liên tiếp, cả hai đội hiểu rằng cần phải siết lại thế trận nếu không muốn nhận đòn trừng phạt của đối thủ. Do vậy, thế trận trở nên chắc chắn, giằng co hơn.

Trận đấu vẫn diễn ra với những pha bóng tốc độ, nhưng sự áp sát của hàng thủ cả hai khiến tính chuẩn xác trong khâu cuối cùng bị giảm sút. Đó là lý do các pha dứt điểm của Saddil, Asri sau đó đều bị truy cản.

Malaysia hầu như tấn công bên cánh phải nhờ sự lắt léo và cơ động của, trong khi U23 Indonesia tỏ ra bế tắc trong các phương án tấn công khi phụ thuộc quá nhiều vào khả năng bứt tốc của Ronaldo và những đường chọc khe đến từ Witan.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Malaysia đã có cơ hội rất rõ ràng. Trước mắt là khung thành rộng mở do thủ môn phía Indonesia đã băng lên. Tuy nhiên Azhar đã xử lý quá vội vàng, qua đó ném đi thời cơ mở tỷ số.

Vào đầu hiệp 2, thế chủ động tiếp tục thuộc về Malaysia. Nhưng phần vì kém duyên, phần vì xử lý quá non nớt nên các chân sút áo vàng liên tục ném đi những cơ hội mười mươi.

Ngay phút 47, Razak tung cú đá sấm sét đưa bóng đi trúng cột dọc. Sau đó không lâu, tới lượt Azam Azmi bỏ lỡ. Anh xử lý rất kỹ thuật trong vòng cấm loại hậu vệ U23 Indonesia và đưa mình vào thế đối mặt thủ môn. Nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi chạm mép lưới.

Tới phút 65, Asri đã làm rất tốt phần việc của mình. Anh băng xuống đối mặt thủ môn, song ở cú đá quyết định, thủ thành Ernando đã lao ra nhanh như cắt để chặn đứng cú sút. Malaysia đang phung phí quá nhiều cơ hội.

Trong khi đó, Indonesia nhẫn nhịn chờ thời cơ. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng thủ thành Ernando của họ đã quá xuất sắc. Nếu không tỉ số đã được mở cho Malaysia từ lâu. Và rồi đến khi anh bó tay thì xà ngang lại cứu nguy cho các cầu thủ áo đỏ.

Và vận đen đã thực sự đến với Malaysia. Trong một pha bóng ban bật rất nhịp nhàng, Ferdinan mớm bóng vừa tầm để Ronaldo băng xuống dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Malaysia.

Lúc này, Indonesia càng có cơ hội thi triển lối đá phòng ngự phản công của mình. Nhưng trong một pha chạm người tai hại của hậu vệ áo đỏ, họ đã phải vào lưới nhặt bóng. Sau pha ra chân của Razak, bóng chạm nhẹ vào lưng Ridho làm thủ thành Ernando bị lỡ trớn. Tỷ số là 1-1 đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu may rủi.

Ở đó, bản lĩnh của Indonesia đã được thể hiện. Họ thực hiện thành công 4 cú đá, trong khi Malaysia hỏng đến 2 lần, qua đó đành chấp nhận thua và nhìn đối thủ nhận tấm HCĐ an ủi.