Quy định mức thưởng cho Nghệ sĩ Nhân dân

TPO - Ngày 9/10, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội lấy ý kiến về đề xuất tăng tiền bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn cho các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú do nhiều người còn gặp khó khăn.

Theo đó, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) được hỗ trợ thêm 80.000 đồng, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) được thêm 40.000 đồng/buổi tập, tương đương mức bồi dưỡng của diễn viên chính trong vở diễn sân khấu, opera, ballet, ca sĩ hát chính, nhạc công độc tấu. Với các buổi biểu diễn, NSND được hỗ trợ 200.000 đồng và NSƯT được hỗ trợ 100.000 đồng/buổi diễn, tương đương mức bồi dưỡng cho các diễn viên, nhạc công chính, người chỉ đạo chương trình, vở diễn.

Qua chín lần xét tặng danh hiệu, Hà Nội có gần 200 tên tuổi được phong Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2022, ở lần thứ 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Cơ quan quản lý nhận định mức đề xuất này bắt nguồn từ thực tế đa số nghệ sĩ, diễn viên Hà Nội có đời sống vật chất còn khó khăn, do mức lương, phụ cấp... còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại. Do đặc thù của ngành biểu diễn, họ chủ yếu hoạt động vào ban đêm, di chuyển nhiều, cộng thêm tác động của thời tiết, hóa chất (son phấn, tẩy trang)... từ đó ảnh hưởng sức khỏe lẫn thanh sắc. Thời gian qua, nhiều tên tuổi giỏi nghề đã xin nghỉ việc, chuyển công tác.

Hai năm qua, do dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ, diễn viên bị ảnh hưởng thu nhập, phải bươn chải với nhiều công việc để nuôi đam mê, bám trụ với nghiệp diễn. Hiện, Hà Nội chưa có nghị quyết nào quy định chế độ đãi ngộ với Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và các tên tuổi đoạt giải cao nhất trong các kỳ liên hoan quốc gia, quốc tế.

Cơ quan quản lý cũng cho biết việc ban hành chính sách về chế độ hỗ trợ là cần thiết đối với các nghệ sĩ đang hoạt động tự do. Đó là sự tôn vinh xứng đáng với các gương mặt tài năng, giúp họ ổn định đời sống, từ đó gắn bó lâu dài, đóng góp vào sự phát triển văn hóa - nghệ thuật của Hà Nội.

Ngoài các mức hỗ trợ, chính sách cũng quy định mức thưởng cho các tên tuổi đoạt Nghệ sĩ Nhân dân là 18,6 triệu đồng mỗi người (gấp 12,5 lần mức lương cơ sở), 13,41 triệu đồng mỗi người (gấp 9 lần mức lương cơ sở). Các cá nhân đoạt huy chương vàng các kỳ liên hoan, hội diễn cấp quốc gia, quốc tế nhận 1,49 triệu đồng mỗi người và 2,92 triệu đồng đối với tập thể.

Cơ quan quản lý lấy ý kiến về đề xuất tăng tiền bồi dưỡng cho NSND, NSƯT ở mục Xin ý kiến công dân tại Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội. Nội dung dự thảo sẽ được trình xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.