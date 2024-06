Quy định mới về giá dịch vụ hàng không từ ngày 1/7

TPO - Từ 1/7, các giá dịch vụ cất, hạ cánh tàu bay sẽ được hưởng ưu đãi tương ứng với số tiền thanh toán hàng tháng. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cảng hàng không niêm yết công khai giá các đồ ăn, đồ uống như phở ăn liền, mỳ, nước lọc...

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 13/2024 quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Theo đó, từ ngày 1/7, đơn vị vận chuyển có tổng số tiền thanh toán hàng tháng các dịch vụ gồm cất, hạ cánh tàu bay, điều hành bay đi, đến sẽ được hưởng các mức ưu đãi tương ứng với số tiền trên hóa đơn thanh toán.

Cụ thể, với các dịch vụ cung cấp cho chuyến bay quốc tế, số tiền thanh toán từ trên 125.000 USD đến dưới 250.000 USD sẽ được hưởng ưu đãi 1,5%. Từ 250.000 USD đến dưới 750.000 USD được hưởng mức giảm 2,5%. Từ 750.000 USD đến dưới 1,5 triệu USD được hưởng mức giảm 3,5%. Từ 1,5 triệu USD trở lên sẽ có mức giảm là 5%.

Với các dịch vụ cung cấp cho chuyến bay nội địa, hóa đơn thanh toán trên 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng sẽ được hưởng ưu đãi 1,5%. Từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng sẽ được giảm 2,5%. Từ 15 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng được giảm 3,5%. Từ 30 tỷ đồng trở lên sẽ được giảm 5%.

Với hoạt động bay đào tạo, huấn luyện phi công (không kết hợp khai thác thương mại) tại Việt Nam, sẽ không thu tiền sử dụng dịch vụ điều hành bay đi, đến và cất cánh, hạ cánh tàu bay trong 36 tháng đầu kể từ ngày cơ sở đào tạo thực hiện chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công đầu tiên.

Đặc biệt, với hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia khai thác thị trường hàng không sẽ được giảm 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến do Bộ GTVT định mức giá. Thời hạn áp dụng trong 36 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác.

Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, các hãng sẽ được áp dụng mức giá bằng 90% mức giá do Bộ GTVT đưa ra. Thời hạn áp dụng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác. Tại các cảng hàng không khác sẽ áp dụng mức giá bằng 50% trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác.

Bộ GTVT yêu cầu kê các cảng hàng không niêm yết giá các dịch vụ gồm: Cung cấp đồ ăn, đồ uống là hàng hóa nội địa (phở ăn liền, mỳ ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, bánh mì không bổ sung thêm thực phẩm; nước lọc đóng chai có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 500 ml; sữa hộp các loại có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 180ml).

Các đơn vị cũng phải niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản trong lãnh thổ Việt Nam.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết giá vé máy bay được cấu thành bởi 4 yếu tố gồm: Giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa, thuế giá trị gia tăng (VAT), các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh (gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý) và giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm theo nhu cầu (chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi, chọn suất ăn, bảo hiểm du lịch... do hãng quyết định).