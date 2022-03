Quy định cụ thể hơn khi đưa người nghiện từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

TPO - Nhóm thanh niên khai với Công an TP Huế, mục đích của việc khống chế, bắt trói Trần Hải Hồ Nam (ngụ xã Thủy Bằng, Huế) đưa lên xe ô tô chở về Đà Nẵng là để giao cho công an xử lý.

TPO - Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng ma túy trong một khách sạn trên đường Trần Khánh Dư (TP Đà Lạt). Bất ngờ hơn, công an còn phát hiện 2 khẩu súng ngắn cùng 12 viên đạn.

TPO - TIN NÓNG ngày 16/3: Rút súng bắn tài xế taxi vì không tìm được bạn gái; Ba cán bộ tỉnh bị công an tạm giữ phục vụ điều tra; Gã đàn ông truy sát mẹ con người tình vì ghen...

TPO - Công an xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang ( Bắc Giang) vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt Nguyễn Duy Đăng (SN 1992, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.