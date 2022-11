Quảng Ninh dùng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp

TPO - Hiện Quảng Ninh đang tốn diện tích rất lớn để làm bãi thải cho hơn 1 tỷ m3 đất đá thải mỏ. Việc cấp phép sử dụng loại đất đá thải này để làm vật liệu san lấp các công trình dân dụng và công nghiệp là cơ hội để giảm khai thác, sử dụng các đồi đất tự nhiên, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới cảnh quan, môi trường.

Sáng 24/11, Tập đoàn TKV đã tổ chức Lễ khởi động Khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ phục vụ san lấp các công trình dân dụng và công nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh.

Tính riêng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2021-2025, nhu cầu vật liệu san lấp để phát triển quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội của các dự án đã đăng ký là khoảng 640 triệu m3. Dự kiến đến năm 2030, nhu cầu vật liệu san lấp các dự án đăng ký khoảng 1,02 tỷ m3.

Từ quá trình khai thác than bằng phương pháp lộ thiên trong hàng chục năm qua đã bóc xúc, đổ thải trên 1 tỷ m3 với diện tích chiếm đất rất lớn. Hiện nay, lượng đất đá bóc xúc, đổ thải hàng năm của Quảng Ninh là trên 150 triệu m3.

Việc sử dụng đất đá thải mỏ sẽ góp phần giảm độ cao, diện tích chiếm dụng đất của các bãi thải; đồng thời giảm khai thác, sử dụng các đồi đất tự nhiên, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới cảnh quan, môi trường; phù hợp với mô hình chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh của tỉnh Quảng Ninh.

Xuất phát từ nhu cầu và khai thác giá trị gia tăng sau khai thác mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã giao nhiệm vụ cho Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV chủ trì, phối hợp với các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn trong lĩnh vực khai thác than, chế biến than để lập quy hoạch các khu vực bãi thải đất đá thải từ quá trình khai thác và chế biến than có thể sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng.

Tại lễ khởi động, lãnh đạo Công ty Chế biến than Quảng Ninh khẳng định sẽ sử dụng đúng mục đích, quản lý chặt chẽ, không để thất thoát tài nguyên khoáng sản; Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường trong quá trình thực hiện; Mang lại lợi ích kinh tế, xã hội thiết thực như mục tiêu, ý nghĩa Tập đoàn TKV đã đặt ra.