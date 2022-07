TKV tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn trong sản xuất

Sáng ngày 19/7, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quý II, 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn 6 tháng cuối năm 2022. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban An toàn, trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn và các đơn vị đã tích cực thực hiện công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất để tăng năng suất lao động, cải thiện điểu kiện làm việc, môi trường làm việc cho công nhân và nâng cao mức độ an toàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, thực hiện mục tiêu giảm thiểu tối đa tai nạn lao động và sự cố. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị thực hiện công tác ATVSLĐ là 641,42 tỷ đồng, bằng 50,1% KH năm. Tổng số lượt kiểm tra ATVSLĐ là 233 lượt nhằm phát hiện, yêu cầu khắc phục kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn. Triển khai các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2022, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các vụ sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm lao động làm việc trong hầm lò, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại trong lò cho công nhân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra ca 2, ca 3 để phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn chặn sự cố, tai nạn lao động có thể xảy ra. Chú trọng quan tâm hơn nữa đến công tác cơ điện - vận tải, quản lý, vận hành thiết bị; công tác thông gió, thoát nước, kiểm soát khí mỏ; thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão… Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, công tác ATVSLĐ luôn được Tập đoàn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm 2022, công tác ATVSLĐ có nhiều cố gắng, đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn ngừa, xử lý các vi phạm, vì mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố. Do điều kiện sản xuất của một số đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu thụ của Tập đoàn tăng cao, tình hình thời tiết mưa nhiều nên các đơn vị cần tập trung nỗ lực triển khai thực hiện đảm bảo ATVSLĐ. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, các đơn vị bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Tập đoàn và chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn về công tác ATVSLĐ. Yêu cầu 100% các đơn vị tổ chức đánh giá thực hiện công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm và có các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2022, cần phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động, sự cố. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, Tập đoàn sẽ xem xét trách nhiệm của cán bộ cấp Công ty, công trường, phân xưởng không làm tốt công tác ATVSLĐ, còn để xảy ra tại nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, tái diễn, mang tính lặp lại. Cùng với đó, tập trung rà soát, phát hiện các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất ở tất cả các khu vực, vị trí sản xuất…, có giải pháp loại trừ, chấn chỉnh, ngăn chặn tai nạn lao động, sự cố có thể xảy ra, đặc biệt quan tâm đến sản xuất hầm lò (khai thác, đào lò, vận tải, tời trục, thông gió, khí, bục nước). Thực hiện khám sức khoẻ, kịp thời phát hiện, sàng lọc những người không đủ sức khoẻ thì không bố trí làm việc trong hầm lò. Tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác kỹ thuật cơ bản, công nghệ khai thác, đào lò, kiểm soát điều kiện địa chất, áp lực mỏ; rà soát các công trình PCMB từ trong hầm lò đến mặt bằng, đảm bảo an toàn trong mừa mưa bão. Các khối sản xuất khoáng sản, hoá chất, điện, cơ khí… quan tâm công tác vận hành, bảo dưỡng thiết bị, đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, đảm bảo an toàn cho các đê, đập chắn chân bãi thải, an toàn hồ quặng, các công trình, thiết bị. Ban An toàn phối hợp với các ban liên quan và Trung tâm Cấp cứu mỏ. P.V