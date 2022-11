TKV phát huy truyền thống 'Kỷ luật và Đồng tâm' vượt khó thành công

Cuộc Tổng bãi công ngày 12/11/1936 của hơn 3 vạn thợ mỏ với tinh thần đoàn kết, “Kỷ luật và Đồng tâm”, dưới sự lãnh đạo của Đảng chống lại chế độ áp bức của thực dân Pháp và tay sai đã giành thắng lợi vang dội, viết lên trang sử chói ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thợ mỏ Việt Nam, đã đi vào lịch sử và trở thành ngày Truyền thống của công nhân Mỏ, truyền thống ngành Than.

Sáng mãi truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”

Sau khi đánh chiếm Việt Nam, thực dân Pháp liền bắt tay tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô mở rộng ra cả nước. Năm 1883, thực dân Pháp đã chiếm đoạt khu mỏ và thực hiện khai thác than trên quy mô lớn, ráo riết và quyết liệt. Ngày 28/4/1888, Công ty Mỏ than Bắc Kỳ (SFCT) chính thức được thành lập, trụ sở đặt tại Hòn Gai, tập trung khai thác than vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, Kế Bào. Từ đây, ngành khai thác than cùng với đường sắt, cao su, dệt may, cà phê, rượu bia... lần lượt ra đời và cùng với đó đội ngũ những người công nhân Việt Nam đầu tiên được hình thành.

Năm 1935, sau thời gian khủng hoảng kinh tế, sản lượng than đã tăng nhưng tiền lương và đời sống của công nhân mỏ vẫn thấp, ngoài ra công nhân còn bị chủ mỏ đánh đập, đối xử tàn nhẫn do đó dẫn đến cuộc Tổng bãi công năm 1936 của hơn 3 vạn thợ mỏ, kéo dài 17 ngày và đã giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 12/11/1936.

Trước khí thế cách mạng của cả nước, đồng bào, chiến sĩ, nhân dân Vùng mỏ sục sôi, vùng lên đấu tranh giành chính quyền, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Cuộc đấu tranh của quân dân Vùng mỏ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cả dân tộc trong cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu tháng Tám năm 1945.

Ngày 25/4/1955, khu Mỏ hoàn toàn giải phóng, Vùng mỏ Quảng Ninh với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” lại một lần nữa những người thợ mỏ đã cùng quân, dân cả nước đấu tranh chống lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Tại vùng Mỏ, những người công nhân hăng hái vừa lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Ngày 30/7/1967, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn chúng ta quyết giành cho được tự do và độc lập, đến ngày thống nhất chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, hơn 2 nghìn người con vùng Mỏ đã buông tay cuốc, gác tay choòng, tình nguyện gia nhập Binh đoàn Than, lên đường vào Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước hoàn toàn thống nhất, giai cấp công nhân Vùng mỏ tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, sáng tạo, cần cù chịu khó, phục hồi sản xuất, thực hiện lời dạy của Bác “Sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”. Ngày nay, ngành Than đã trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước với vai trò là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Phát huy truyền thống, vượt khó thành công

Trải qua 86 năm kể từ cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ mà đỉnh điểm là ngày 12/11/1936 giành thắng lợi, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ thợ mỏ và ngày càng được các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động (CB, CN, NLĐ) phát huy, trở thành sức mạnh nội lực, giúp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được những thành công trong quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của đất nước.

Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2021, 2022, TKV phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, trong đó đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của thợ mỏ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn, của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, sự phối hợp của Công đoàn TKV và các tổ chức quần chúng, cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh.

TKV đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện phòng chống dịch và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tập đoàn đã phát huy nội lực giá trị truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, thực hiện thành công nhiệm vụ “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Có thể đánh giá năm 2021, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với doanh thu toàn Tập đoàn đạt hơn 128,6 ngàn tỷ đồng, đạt 104% KH năm; Nộp ngân sách Nhà nước 19 ngàn tỷ đồng, bằng 106 % kế hoạch, trong đó tại Quảng Ninh 14,5 ngàn tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 3,5 ngàn tỷ đồng, đạt 116% KH năm, tăng 13% so với năm 2020.

Ngoài ra, Tập đoàn còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong việc chia sẻ trách nhiệm với bạn hàng và với cộng đồng như việc giữ ổn định giá than, ủng hộ Chính phủ và các địa phương trong công tác chống dịch và công tác xã hội hàng trăm tỷ đồng.

Đến thăm và làm việc với TKV ngày 26/1/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của TKV, của giai cấp công nhân mỏ trong khó khăn, đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, phòng chống dịch hiệu quả và giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung cấp than cho nền kinh tế.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, TKV đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và Đất nước.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, năm 2022 TKV tiếp tục các giải pháp trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt trước nhu cầu than tăng cao, TKV đã đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than cho nền kinh tế phục hồi sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, đặc biệt là than cho sản xuất điện.

Cùng với đó, năm 2022, trước những khó khăn do tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina, giá nhiên liệu tăng, thời tiết biến đổi, trong khi đó nhu cầu than tăng cao, lượng than dự trữ không nhiều, những thách thức do chi phí đầu vào sản xuất tăng, các dự án đầu tư khó khăn, thiếu nhân lực sản xuất hầm lò…, song những người Thợ mỏ đã vượt qua khó khăn, tiếp tục viết lên những trang sử hào hùng của TKV.

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, trong điều kiện nhiều khó khăn, song kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn đạt kết quả tốt, đặc biệt doanh thu đạt gần 100% KH năm và tăng 22,3% so với cùng kỳ, dự kiến cả năm 2022 đạt 168.000 tỷ đồng, là mức kỷ lục từ trước đến nay và là năm TKV thành công nhất trong 10 năm gần đây. Các chỉ tiêu than sản xuất, tiêu thụ; sản lượng Alumin; đồng tấm; sản xuất cơ khí… cũng đạt mức cao.

Đồng thời, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng cao, thu nhập, tiền lương của người lao động tăng, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được quan tâm chăm lo chu đáo…, Có được những kết quả đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho rằng, là do cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn có bản lĩnh vững vàng, đã phát huy giá trị truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, phát huy nội lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn trên cơ sở nền tảng tư tưởng, cơ sở vật chất, hạ tầng vững chắc của TKV và các đơn vị thành viên.

Thi đua lao động sản xuất, xây dựng TKV phát triển vững mạnh

Trong những ngày này, tại khắp các công trường, phân xưởng, từ sản xuất than lộ thiên đến hầm lò, các nhà máy, cảng than…, CB, CN, NLĐ toàn Tập đoàn đang ra sức thi đua thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2022, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) do Tổng giám đốc Tập đoàn và Công đoàn TKV phát động với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Thợ mỏ, đẩy mạnh sản xuất để xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp và ngành Than phát triển bền vững”.

Các đơn vị đã đồng loạt phát động phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng sản lượng, đáp ứng than cho nền kinh tế, thực hiện mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2022, tạo tiền đề, động lực để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Công ty Than Uông Bí đã phát động đợt thi đua cao điểm sản xuất than 120 ngày đêm (từ 1/9/2022-31/12/2022) với mục tiêu sản xuất 809.000 tấn than nguyên khai. Phó Giám đốc Công ty Vũ Văn Hưng cho biết: “Là đơn vị sản xuất than hầm lò có sản lượng than sản xuất quý IV lớn nhất trong TKV, Than Uông Bí đã chủ động và là đơn vị đầu tiên phát động đợt thi đua cao điểm sản xuất than 120 ngày đêm. Công ty giao mục tiêu thi đua đến từng đơn vị khai thác, đào lò, phục vụ, phụ trợ… và huy động cán bộ công nhân làm việc cả ngày chủ nhật, tập trung vào các công trình trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, đẩy mạnh cơ giới hoá đào lò, khai thác để tăng năng suất bằng dây chuyền máy đào lò EBH, lò chợ CGH đồng bộ hạng nhẹ công suất 250.000 tấn/năm mới đưa vào hoạt động. Công ty cũng khuyến khích tiền lương cho người lao động và khen thưởng hoàn thành kế hoạch sản lượng, thưởng vượt sản lượng, thưởng mục tiêu công trình; vận động công nhân đi làm với tỷ lệ cao nhất để đáp ứng cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất 2,650 triệu tấn than năm 2022, tăng 50.000 tấn, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của TKV”.

Kiểm tra và chỉ đạo sản xuất vùng Cẩm Phả mới đây, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho sản xuất, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong quý IV để khai thác đạt sản lượng tối đa, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch thi đua quý IV/2022.

Là đơn vị khai thác than lộ thiên lớn nhất của TKV, quý IV/2022, Công ty CP Than Cao Sơn được giao sản xuất 1,137 triệu tấn than, riêng tháng 10 là 300.000 tấn, trong đó than chất lượng cao là 18.000 tấn. Giám đốc Công ty Phạm Quốc Việt phấn khởi cho biết, tháng 10/2022 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt là than chất lượng cao vượt trên 10.000 tấn. “Công ty đang tập trung bơm nước tại moong Cao Sơn và moong Khe Chàm, xử lý bùn nước đáy moong, bốc xúc đất đá để ra than, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý IV/2022” - Giám đốc Công ty Phạm Quốc Việt nói.

Trong quý IV/2022, Công ty Tuyển than Cửa Ông đề ra mục tiêu: Than mua mỏ đạt 3,152 triệu tấn; Than tiêu thụ đạt 2.893 triệu tấn; Doanh thu tổng số đạt 4.047 tỷ đồng. Công ty tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Công ty đã duy trì hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền sản xuất và phối hợp chặt chẽ với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quí IV/2022.

Tại Phân xưởng Tuyển than 2 với 02 dây chuyền sàng tuyển than hiện đại, đây là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất, tiêu thụ than của vùng Cẩm Phả. Quản đốc Phân xưởng Phạm Thanh Tùng cho biết: “Với tổng số 360 cán bộ, công nhân, phân xưởng bố trí sản xuất 3 ca liên tục. Từ đây, đã cho ra các chủng loại than đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ than trong nước cũng như than chất lượng cao cho xuất khẩu. Phân xưởng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch quý IV và cả năm 2022 với chỉ tiêu: than vào sàng 5,3 triệu tấn, than sạch hơn 3,67 triệu tấn.

Thời gian tới, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, TKV tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch, tăng cường cơ giới hoá, tự động hoá, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của lao động.

Đặc biệt, đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng để đáp ứng than cho các khách hàng, nhất là than cho điện. Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các mỏ hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí "Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao".

Đồng thời, liên thông các mỏ lộ thiên, hầm lò thành các mỏ có công suất lớn (mỏ lộ thiên công suất trên 3,0 triệu tấn/năm, hầm lò trên 2,0 triệu tấn/năm); tiếp tục đầu tư các mỏ than theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu than cao nhất cho nền kinh tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, giữ vững vai trò là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.