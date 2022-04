Quảng Nam: Siết quản lý, ngăn chặn nạn chèo kéo, ép giá

TP - Dự kiến lượng lớn du khách đổ về Quảng Nam dịp nghỉ lễ 30/4, các ngành chức năng ra quân, siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn nạn chèo kéo, ép giá… du khách.

Ông Phan Văn Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam, dịp lễ 30/4, địa phương ngoài chăm chút những sản phẩm du lịch truyền thống bị “đóng băng” 2 năm qua do dịch COVID-19 thì nhiều sản phẩm, điểm du lịch mới cũng khai trương nhằm đón khách du lịch dịp nghỉ lễ. Ngoài các tua du lịch biển đảo, du lịch xanh, tua khám phá di sản thì các điểm du lịch mới cũng khai trương và mở cửa đón khách như làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú (thị xã Điện Bàn); Khu du lịch Cổng trời Đông Giang (huyện Đông Giang). Các điểm du lịch khác khu du lịch Hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam); điểm du lịch Đỉnh Quế, rừng Pơ Mu (Tây Giang) cũng được chau chuốt trở lại đón khách sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo ông Tú, nhu cầu du khách đến tham quan Quảng Nam dịp lễ 30/4 rất lớn, đây là tín hiệu vui việc phục hồi ngành du lịch không khói. Nhằm ngăn chặn tình trạng chèo néo, ép giá, tiêu cực thì lực lượng chức năng địa phương cũng tăng cường ra quân, túc trực hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ du khách.

“Tại các điểm du lịch đều có số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của du khách. Trung tâm xúc tiến du lịch cũng đã làm việc, ký kết với các địa phương và ngành chức năng như công an, quản lý thị trường cam kết vào cuộc xử lý khi có phản ánh tiêu cực từ du khách. Địa phương làm quyết liệt việc này để ngăn chặn, hạn chế tình trạng tiêu cực trong phục vụ du khách dịp lễ, không để mất hình ảnh về một điểm đến thân thiện, an toàn” - ông Tú nói.

Từ sau khi mở cửa du lịch, lượng du khách đến phố cổ Hội An ngày một đông. Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - truyền hình thành phố Hội An, phố cổ đã nhộn nhịp du khách trở lại từ sau khi du lịch mở cửa. Dịp cuối tuần, ngày lễ trung bình khoảng 5.000 đến 7.000 lượt khách mỗi ngày.

Dịp lễ 30/4, dự kiến Hội An đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại phố cổ Hội An trong dịp này như đêm nhạc Trịnh Công Sơn tối 30/4 quy tụ nhiều ca sỹ nổi tiếng tham gia, dự kiến số lượng khách 7.000 người tham gia. Ngoài ra các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đường phố thường xuyên trong khu phố cổ, đồng thời mở thêm tua tuyến kết nối giữa khu phố cổ và làng nghề truyền thống để tạo thêm lựa chọn và tiện ích cho du khách.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho hay, ngoài tổ chức các hoạt động đón khách, Hội An chỉ đạo các xã phường khu phố cổ và các điểm du lịch của thành phố tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở người dân, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh yêu cầu bắt buộc thực hiện niêm yết giá. Suốt dịp lễ, các đội kiểm tra quy tắc thành phố cùng với công an tăng cường công tác tuần tra, thường xuyên nhắc nhở cũng như xử lý các trường hợp chèo kéo, bắt ép du khách, nâng ép giá để không để mất hình ảnh của Hội An.