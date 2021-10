Quảng Nam bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch

TPO - Sáng 21/10, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch, bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) Quảng Nam công bố dự thảo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với hoạt động du lịch trên địa bàn.

Theo đó, ngoài thực hiện “Thông điệp 5K”, khai báo y tế, tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khách du lịch đến Quảng Nam cần đáp ứng một số điều kiện khác, cụ thể như sau:

Đối với khách du lịch nội địa đến từ vùng cam, là người trên 18 tuổi phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian theo quy định. Đối với khách dưới 18 tuổi thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian theo quy định. Ngoài ra, chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, hiện nay trên 90% doanh nghiệp du lịch ở Quảng Nam tạm dừng hoạt động, chỉ còn khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Có khoảng 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ giải thể, phá sản.

Khách du lịch quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc chuyến bay quốc tế, và thực hiện chương trình du lịch theo hình thức trọn gói do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, đảm bảo các tiêu chí về an toàn phòng, chống dịch COVID-19; có hộ chiếu vắc xin còn hiệu lực không quá 12 tháng; đã tiêm đủ hai mũi vắc xin và có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc đã có giấy chứng nhận khỏi bệnh do cơ quan điều trị cấp; phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

Khách du lịch có trách nhiệm chi trả các chi phí khám, chữa bệnh, xét nghiệm COVID-19 theo quy định hiện hành trong thời gian lưu trú và chi phí phát sinh liên quan đến lưu trú, đi lại, ăn uống trong thời gian phải thực hiện cách ly do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin thì yêu cầu có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Ngoài ra, khách du lịch phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn hiệu lực để thanh toán chi phí điều trị trong trường hợp mắc COVID-19 hoặc các trường hợp bệnh tật khác.

Khai báo y tế khi đến Quảng Nam để được cấp mã QR và sử dụng các dịch vụ.

Đặc biệt, khách du lịch phải sử dụng chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp (có bao gồm doanh nghiệp lữ hành quốc tế) được tỉnh Quảng Nam lựa chọn và di chuyển bằng đường hàng không. Trong thời gian lưu trú, khách du lịch không được tách đoàn, tuân thủ chặt chẽ lịch trình, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

9 tháng, du lịch Quảng Nam thiệt hại 15 nghìn tỷ đồng Thông tin trên được ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở VH–TT&DL tỉnh Quảng Nam chia sẻ tại Hội nghị đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch, bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế. Theo báo cáo, năm 2020, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam đạt hơn 1,4 triệu lượt khách (giảm 81% so với cùng kỳ năm 2019); thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 2,5 tỷ (giảm 82%). Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 326 nghìn lượt khách, giảm 77% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 94,5% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 660 tỷ đồng, giảm 73,3% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 93,7% so với cùng kỳ năm 2019.