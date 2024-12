Quảng Bình phát hiện tham nhũng hơn 6,3 tỉ đồng

TPO - Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TN, LP, TC) tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang đánh giá: Công tác phòng, chống TN, LP, TC trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều vụ việc sai phạm đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, qua đó, góp phần tạo ra môi trường minh bạch, công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng TN, LP, TC vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực, gây ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. Trong đó, tình trạng lãng phí đang đặt ra những vấn đề rất cấp bách, nhức nhối, làm kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2024, số vụ án, vụ việc đưa vào, đưa ra khỏi diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo 5 vụ án, vụ việc. Trong đó, đã giải quyết xong 3 vụ án; còn lại 2 vụ đang giải quyết.

Trong năm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 19 vụ/25 bị can. Trong đó, số cũ 6 vụ/7 bị can, số mới 13 vụ/18 bị can; chuyển tòa án nhân dân hai cấp để truy tố 14 vụ/20 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 14 vụ/19 bị cáo (trong đó thụ lý mới 10 vụ/15 bị cáo, cũ còn lại 4 vụ/4 bị cáo); đã xét xử 13 vụ/17 bị cáo, còn lại 1 vụ/2 bị cáo chưa xét xử.

Đối với án tham nhũng, chức vụ, tổng số tài sản phải thu hồi hơn 6,3 tỉ đồng; đối với án kinh tế liên quan đến chức vụ và vụ án về trốn thuế, tổng tài sản phải thu hồi gần 58 tỉ đồng…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang yêu cầu, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của BCĐ Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương tại phiên họp thứ 26.

Công tác phòng, chống TN, LP, TC phải gắn liền với việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không được để ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát các quy chế, quy định để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa để thống nhất chung với quy định của Trung ương; trong đó, cần chú ý triển khai ngay các công tác trọng tâm, đột phá về phòng, chống lãng phí, tạo khí thế mới, chuyển biến mạnh mẽ công tác này.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không TN, LP, TC trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…