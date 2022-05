Quảng Bình: Khởi tố loạt 'giang hồ làng'

TPO - Cơ quan CA huyện Quảng Trạch vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 2 vụ án xảy ra trên địa bàn xã Quảng Phúc (Quảng Trạch – Quảng Bình) vừa qua.

Theo Công an huyện Quảng Trạch cho hay, các nhóm đối tượng này có những hành vi côn đồ, sử dụng các loại hung khí nguy hiểm khi giải quyết những mâu thuẫn cá nhân dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng của người khác và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 1/5, do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu ở thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, nhóm thanh niên xã Quảng Phú gồm: Trần Đức Dương, Lê Thanh Dũng, đều SN 2001; Trịnh Thế An, SN 2002; Huỳnh Duy Tân, SN 2003; Lê Đức Tài, SN 2004 và Lê Minh Quân, SN 2002, trú tại xã Quảng Đông huyện Quảng Trạch đã gây gỗ với nhóm thanh niên xã Quảng Hưng gồm: Trần Đình Thành, SN 1997; Đàm Minh Tú, SN 1998; Nguyễn Văn Sinh, SN 2003 đã gây ra vụ hỗn chiến, dùng dao, gậy gỗ, thanh kim loại đánh nhau, đập phá tài sản.

Hậu quả Lê Thanh Dũng bị thương nặng phải chuyển viện điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới; Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Sinh và Đàm Minh Tú bị thương nhẹ, điều trị vết thương tại Trạm y tế xã Quảng Tùng; 3 xe mô tô BKS 73E1-431.39, 73E1-409.62 và BKS 73N5-9266 bị hư hỏng.

Xác định tính chất côn đồ nguy hiểm của vụ việc, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương, cơ quan CA huyện Quảng Trạch đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Thành về tội "Cố ý gây thương tích và tội Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can đối với Trần Đức Dương, Lê Minh Quân, Huỳnh Duy Tân, Trịnh Thế An, Lê Đức Tài; Đàm Minh Tú và Nguyễn Văn Sinh về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tiếp đó, ngày 6/5, do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu và hát karaoke tại quán Night Star ở thôn Tân Phú, xã Quảng Phú (Quảng Trạch – Quảng Bình), nhóm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Tâm, SN 1997, ở xã Quảng Lưu; Nguyễn Văn Linh, SN 2001, ở xã Quảng Thạch; Lê Huy Hoàng, SN 1994 và Nguyễn Văn Tuấn, SN 1992, đều ở xã Quảng Đông và nhóm 2 đối tượng: Phạm Xuân Lộc, SN và Lê Văn Giàu, SN 1984, ở xã Quảng Phú đã dùng dao, dây thắt lưng, thanh kim loại, ly thủy tinh để đánh nhau ở quán hát.

Không những vậy, các nhóm đối tượng còn rượt đuổi gây náo loạn làng xóm, rồi tiếp tục đánh nhau trên đường Quốc lộ 1 gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Văn Linh, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Giàu về tội Gây rối trật tự công cộng và bắt bị can để tạm giam đối với Tâm, Linh, Tuấn, Hoàng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàu.