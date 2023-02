Pique và bạn gái bị đuổi khỏi nhà hàng

TPO - Pique và bạn gái liên tục bị người hâm mộ của Shakira chỉ trích, gần nhất là vụ bị một chủ quán từ chối phục vụ, mời ra khỏi nhà hàng.

Marca đưa tin cộng đồng mạng lan truyền đoạn video trung vệ Gerard Pique và bạn gái Clara Chia Marti bị đuổi khỏi nhà hàng phong cách Nhật Bản ở Barcelona, Tây Ban Nha tối 21/2.

Chủ nhân đoạn video nói với Marca rằng Pique nhanh chóng được chủ nhà hàng nhận ra là ngôi sao nổi tiếng. Đáng chú ý người này là fan lâu năm của Shakira. Chủ nhà hàng đuổi Pique và bạn gái ra ngoài với lý do "từ chối phục vụ".

"Nhân viên cũng không niềm nở với Pique. Clara rất buồn khi rời nhà hàng. Pique rất galant khi luôn bảo vệ bạn gái. Hai người nhanh chóng lái xe đi chỗ khác sau khi bị từ chối phục vụ", người này nói với Marca.

Hiện tại, Clara Chia Marti chuyển đến sống cùng bạn trai tại penthouse ở Carrer Muntaner, Barcelona. Song, cô sẽ tránh mặt mỗi khi hai con của Shakira là Milan và Sasha đến thăm cha.

Gerard Pique công khai bạn gái Clara sau 7 tháng chia tay người yêu cũ Shakira. Từ khi quyết định chia sẻ hình ảnh bạn gái mới lên mạng xã hội, cựu trung vệ người Tây Ban Nha liên tục bị chỉ trích, phần lớn đến từ người hâm mộ của Shakira.

"Tôi cảm thấy xấu hổ", "Anh đã hủy hoại gia đình trong mơ vì không giữ được ý chí", "Cô ấy không thể sánh với Shakira"... là những bình luận khán giả chỉ trích trên trang cá nhân Pique.

Clara Chia Marti lại gặp áp lực sau khi vướng bão chỉ trích của fan Shakira. Marca đưa tin cô phải về nhà mẹ để tránh dư luận. Tâm trạng cô cũng bất ổn khi bị tấn công trên mạng xã hội.

Gần đây, ngày Valentine, Shakira đăng lên trang cá nhân video cảnh hát trên nền nhạc ca khúc Kill Bill trong lúc dọn nhà. Theo People, hành động của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ ngân nga đoạn chỉ trích tình cũ.

"Giết người yêu cũ? Đó không phải ý kiến hay nhất. Bạn gái anh ấy là người tiếp theo. Làm sao tôi đến được đó?", Shakira hát theo đoạn nhạc.

Page Six đưa tin lời ca khúc như nói hộ sự tức giận trong lòng của Shakira. Cô chỉ trích Pique vì vừa hận, trong lòng lại còn nhớ người yêu cũ. "Tôi thà ở tù còn hơn là phải một mình. Tôi làm mọi thứ vì tình yêu", cô tiếp tục hát.

Ca khúc BZRP Music Session #53 Shakira viết có nhiều câu mỉa mai Pique. Giọng ca Waka Waka nhắc đến bạn gái 23 tuổi của bạn trai cũ bằng từ ngữ xem thường. Theo Holla, Shakira có kế hoạch sáng tác thêm nhiều ca khúc để chỉ trích người yêu cũ.

Giữa tháng 1, người hâm mộ đứng dưới nhà ngôi sao gốc Latin để thể hiện tình cảm với idol. Họ bật ca khúc Shakira viết về Pique hậu chia tay là Out of Your League để ủng hộ nữ ca sĩ. Shakira đứng trên ban công nhà để cảm ơn người hâm mộ.