Phụ huynh tin chọn Regal Edu: giúp con bứt phá tiếng Anh, phát triển toàn diện

Bước vào tháng 7, thời điểm lý tưởng để bắt đầu những kế hoạch hè, Hệ thống Anh ngữ Regal Edu tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh thông thái với chương trình học tiếng Anh chuẩn quốc tế và chuỗi hoạt động ngoại khóa bổ ích và thú vị.

Trải qua chặng đường hình thành và phát triển cùng mạng lưới các trung tâm phủ sóng khắp các TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Regal Edu đang ngày càng khẳng định vị thế của mình là trung tâm giáo dục hàng đầu, là điểm đến lý tưởng cho các phụ huynh mong muốn con em phát triển toàn diện thông qua việc bứt phá tiếng Anh.

Ông Đỗ Ngọc Hưng - Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ Regal Edu, chia sẻ: “Regal Edu hiểu rằng, ngoài việc trang bị kiến thức tiếng Anh, các em học viên cần được phát triển toàn diện để trở thành những công dân toàn cầu thế kỷ 21. Theo đó, các chương trình học tại Regal Edu được thiết kế nhằm mang đến một môi trường học tập phong phú và mới lạ, giúp học viên không chỉ bứt phá trong học tập mà còn phát triển các kỹ năng sống, tư duy phản biện thích ứng mọi biến động trong tương lai”.

Đặc biệt, mùa hè 2024, với mong muốn tạo ra một môi trường học tập lý tưởng, Regal Edu tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích và thú vị, giúp học viên không chỉ học tiếng Anh mà còn phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như:như: Summer Journey - Hành trình nâng cao tri thức, hình thành tư duy phản biện và hội nhập văn hóa; Mùa hè quân ngũ - Bứt phá tiềm năng, khơi dậy bản lĩnh khi con được tham gia trải nghiệm các hoạt động trong quân ngũ; Summer Vibes - Thăng hạng tiếng Anh thần kỳ tập trung cải thiện phát âm, đánh vần qua các hoạt động thú vị với 100% Giáo viên nước ngoài; Outing Trip - Ngoại khóa, trải nghiệm các hoạt động kỹ năng như Phòng cháy chữa cháy, Dã ngoại Săn Tây,...

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và toàn cầu hóa, việc trang bị kỹ năng tiếng Anh toàn diện cho thế hệ trẻ là điều vô cùng cần thiết. Regal Edu tự hào là nơi giúp các em học viên không chỉ bứt phá tiếng Anh mà còn trải nghiệm một mùa hè đầy ý nghĩa, mang đậm tính giáo dục. Đặc biệt, các phụ huynh và học viên đã chia sẻ về sự hài lòng với mục tiêu và ý nghĩa sâu sắc của các hoạt động học tập tại Regal Edu, cho thấy sự tin tưởng và sự lựa chọn đúng đắn của họ cho con em mình.

Anh Minh Hoàng, phụ huynh tại Regal Edu nhận xét: “Những hoạt động ngoại khóa tại Regal Edu không chỉ giúp con tôi nâng cao kỹ năng tiếng Anh mà còn phát triển kỹ năng sống, làm việc nhóm và tư duy phản biện. Con tôi rất hào hứng mỗi khi tham gia các hoạt động này.”

Em Linh Chi, học viên tại Regal Edu, chia sẻ: “Em rất thích các buổi học và hoạt động tại Regal Edu. Em không chỉ học được nhiều điều mới mẻ mà còn cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Những trải nghiệm này thực sự rất quý giá đối với em.”

Hãy để mùa hè 2024 tại Regal Edu trở thành bước đệm quan trọng, giúp con em bạn tự tin hơn trong hành trình học tập và phát triển toàn diện, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai. Đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội quý giá này!