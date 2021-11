Phố trong làng tập 1: Vừa nhận chức trưởng công an xã, Nam (Anh Tuấn) bị bạn gái phản bội

TPO - Trong tập đầu tiên của bộ phim "Phố trong làng", Nam (Anh Tuấn) được điều động về công tác tại một địa bàn khá phức tạp. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, Nam nhận ra mình bị bạn gái phản bội, nói lời chia tay. Tập 1 của bộ phim phát sóng lúc 21h tối 8/11 trên kênh VTV1.

“Phố trong làng” do đạo diễn, NSƯT Nguyễn Mai Hiền thực hiện. Phim xoay quanh cuộc sống của những người dân một xã khá phức tạp. Nam (Anh Tuấn), một công an chính quy, được cử về giữ vị trí trưởng công an xã sau đợt tập huấn.

Theo lời nhận xét của cấp trên, Nam là "cán bộ trẻ, có phẩm chất và năng lực tốt", được lãnh đạo tin tưởng.

Mở đầu bộ phim, Nam bắt tay vào điều tra một vụ án nghi là cướp tài sản trong xe ô tô. Khi được đồng nghiệp hỏi về quyết định điều động công tác, Nam cho biết anh được phân công tăng cường ra địa bàn khác với dự định ban đầu.

Cũng trong thời gian nhận được quyết định điều động công tác, Nam lại phát hiện ra bạn gái (Thúy Hường) đã lừa dối mình để lén lút qua lại với người yêu cũ. Khi Nam vặn hỏi, lí do được cô bạn gái xinh đẹp đưa ra là để Nam không phải vướng bận điều gì trước khi đi nhận nhiệm vụ mới.

Nam không chấp nhận lí do và lời xin lỗi, còn bạn gái đáp lại anh bằng một lời chia tay. Nam vô cùng sững sờ trước quyết định của bạn gái, còn đối phương lại rất dứt khoát, dường như không muốn phải yêu xa sau khi biết Nam công tác ở xã.

Tập đầu tiên của "Phố trong làng" lên sóng vào 21h tối 08/11 trên kênh VTV1, ngay sau khi "Matxcơva - Mùa thay lá" khép lại.