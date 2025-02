Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Nhiệm vụ ngành y tế rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang

TPO - Ngày 25/2, Phó Thủ Tướng Lê Thành Long đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện C Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2025).

Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các đối tượng khác có nhu cầu. Đồng thời tham gia đào tạo cán bộ y tế, triển khai và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong công tác khám, chữa bệnh; hợp tác quốc tế và thực hiện nhiệm vụ giám định y khoa đối với các tỉnh, thành phố được phân công.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho hay bệnh viện hiện có 43 khoa, phòng, trung tâm; 737 viên chức, người lao động, trong đó có 183 bác sĩ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi lời chúc mừng, động viên đến lãnh đạo và nhân viên của bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và coi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược. Trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành y tế Đà Nẵng cũng như Bệnh viện C Đà Nẵng là rất nặng nề, nhưng vô cùng vẻ vang”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn ngành y tế Đà Nẵng sẽ phát huy truyền thống và những thành tựu đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực y tế, đặc biệt là 12 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Bộ Y tế ngày 24/2. Chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

“Riêng Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu đạt được những kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của cán bộ trung, cao cấp và nhân dân khu vực Miền Trung -Tây Nguyên nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng. Đặc biệt quan tâm chăm sóc cán bộ cấp cao do Trung ương quản lý trên địa bàn”, Phó Thủ tướng lưu ý.