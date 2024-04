Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo điều hành trường theo quy định.

Ngày 19/4, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay vừa ban hành thông báo về việc điều hành hoạt động của trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Quảng Nam.



Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và kết luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam, phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo, điều hành tại trường này theo quy định.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn – Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam. Bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn để phục vụ công tác điều tra.