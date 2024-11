Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đắk Nông

TPO - Về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương vui mừng vì địa phương có nhiều đổi thay, kinh tế phát triển, đặc biệt, đời sống của bà con được nâng cao...

Chiều 16/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác Trung ương đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Nam Xuân (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Xã Nam Xuân có 9 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc. Trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 85% (đồng bào Thái; Tày – Nùng…). Trên địa bàn có 3 tôn giáo chính (gồm Đạo phật, Công giáo, Tin lành).

Hằng năm xã tổ chức 2 lễ hội lớn (lễ hội Lồng Tồng và lễ hội Cúng lúa mới), thu hút hàng chục ngàn người tham dự. Đây là dịp để các dân tộc anh em bảo tồn các nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán; tạo không khí đoàn kết, vui tươi phấn khởi, giúp cộng đồng các dân tộc hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Ông Lương Quang Trung – người uy tín thôn Đắk Hợp (xã Nam Xuân) cho biết, với vai trò là người uy tín, ông đã tập trung tuyên truyền bà con cùng nhau yêu thương, đoàn kết, thông qua việc giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm.

Chị Nang Thị Nga (dân tộc Thái, xã Nam Xuân) cho hay, trong cuộc sống hằng ngày, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn. Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc là dịp để bà con có thêm cơ hội, gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu hơn về các nét đẹp văn hoá dân tộc...

Đến với xã Nam Xuân nói riêng và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông nói chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương rất vui mừng trước sự đổi thay, phát triển. Từ trong khó khăn, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, gắn bó; đồng cam, cộng khổ, không cam chịu đói nghèo, vươn lên mạnh mẽ.

Điều khiến ông vui mừng hơn nữa chính là thu nhập bình quân đầu người trong 9 tháng đầu năm đạt 58 triệu đồng/người. Xã Nam Xuân giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương về những kết quả của xã Nam Xuân, huyện Krông Nô và của tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua. Ông cũng chia sẻ với những khó khăn mà địa phương đang gặp phải, như: Hạ tầng kinh tế xã hội (nhất là hạ tầng giao thông), hạ tầng kinh tế số, khai thác bô xít còn nhiều khó khăn…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành giá trị văn hóa, truyền thống, giá trị chính trị quý báu của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Do đó, ông mong muốn chính quyền tỉnh Đắk Nông và bà con các dân tộc trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo thành sức mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách. Từ đó, đưa nền kinh tế phát triển, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân…

Tại chương trình, Đoàn công tác Trung ương, Công ty cà phê 15 trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho bà con trên địa bàn xã Nam Xuân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông cũng trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 300 triệu đồng hỗ trợ Quỹ xóa nhà tạm của tỉnh Đắk Nông.