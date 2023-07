Phó chủ tịch Quốc hội dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế

TPO - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh TT-Huế thỉnh chuông tại tháp chuông hòa bình; thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên đoàn công tác đến thắp hương tại các mộ liệt sĩ trong nghĩa trang.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác còn đến thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách Trần Kim, Trần Thị Nữ, Lê Thị Vững (phường An Tây, Huế).

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe; đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo; tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh TT-Huế tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ

Ngày 20/7, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và đại điện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh – liệt sĩ.

Đoàn đã đến thăm 04 trường hợp gồm: gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Thích (SN 1925, TT: xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều). Gia đình Trung tá Phạm Thái Hưng, thương binh có tỷ lệ thương tật 72%, hiện đang công tác tại Công an thị xã Quảng Yên. Gia đình liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Văn Bình, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động hy sinh năm 2013 (TT: phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và gia đình Thiếu tá Trần Thế Phương, thương binh có tỉ lệ thương tật 40%, đang công tác tại Phòng CSGT – đường bộ - đường sắt, mới bị tai nạn khi làm nhiệm vụ.

Tại các gia đình đến thăm, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khoẻ, đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác tại địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, trong những năm qua CBCS Công an Quảng Ninh luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Thiếu tướng cũng đề nghị Công an địa phương và các phòng chức năng của Công an tỉnh cần tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cả về vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Công an Hà Nội thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ và cán bộ thương binh

Chiều 20/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện các phòng chức năng đã đến thăm, tặng quà gia đình Liệt sỹ Phạm Tôn (SN 1934) nguyên cán bộ Công an phường Thuỵ Khuê, quận Ba Đình; gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy (cán bộ đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố); gia đình trung tá Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, có bố đẻ là liệt sỹ, có vợ mắc bệnh hiểm nghèo và Trung tá Nguyễn Quang Thắng, cán bộ Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) là thương binh.

Tại những nơi đến thăm, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước, tri ân sự đóng góp của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất tại địa phương.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định, những năm qua, thấm nhuần sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, lực lượng Công an Thủ đô luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn, hy sinh xương máu của các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước để góp phần xây dựng đất nước được như ngày hôm nay; công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng luôn được Ban Giám đốc Công an Thành phố quan tâm chỉ đạo, xem đây là một trong những công tác quan trọng trong công tác cán bộ của Công an Thành phố.

Đáp lại tình cảm tốt đẹp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố, thân nhân gia đình các liệt sỹ, thương binh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, giáo dục, động viên con cháu đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.