Phó Chủ tịch phường ở Quy Nhơn 'mất tích' hơn 1 tháng không tới cơ quan: Đề nghị bãi nhiệm chức vụ

TPO - Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã họp kiểm điểm và đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường đối với bà N.T.T.H.

Ngày 28/11, liên quan việc bà N.T.T.H - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) sau khi hết thời gian nghỉ phép vẫn không có mặt tại cơ quan, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Trung - Bí thư phường Ghềnh Ráng cho hay, phường đã họp kiểm điểm và đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch đối với bà H.

Theo ông Trung, đây là lần cuối, phường đã họp kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cuộc họp cũng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố. Qua đó, cũng đã có văn bản đề nghị lên UBND thành phố bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch phường đối với bà H. Việc này sẽ được Hội đồng kỷ luật thành phố xem xét.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, bà N.T.T.H - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng có đơn xin nghỉ phép 15 ngày (từ ngày 15 – 29/9) với lý do việc gia đình. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian nghỉ phép cho tới nay, bà H. vẫn không có mặt tại cơ quan, và không thể liên lạc.

Cơ quan chức năng cũng đang tiếp nhận nhiều đơn trình báo nữ Phó Chủ tịch phường này vay mượn tiền nhưng không trả, số tiền vay mượn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại Công an phường Ghềnh Ráng, đơn vị đã tiếp nhận 3 đơn liên quan đến nội dung tố cáo việc bà H. vay mượn tiền nhưng đến thời hạn không trả.

Người dân cũng có đơn gửi đến Công an TP Quy Nhơn, trình bày việc bà H. rủ góp tiền mua đất, bán chia lãi theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi bán đất bà H. không trả đủ tiền như đã hứa.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Công an TP Quy Nhơn xét thấy nội dung đơn thể hiện việc bà H. vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận dân sự giữa các bên, chưa phát sinh dấu hiệu tội phạm. Do đó, cơ quan công an hướng dẫn người dân có thể gửi đơn khởi kiện vụ việc tại TAND TP Quy Nhơn để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.