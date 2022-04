Phó Chủ tịch nước dự tổng kết cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ

TPO - Ngày 1/4, tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ do tỉnh Kiên Giang làm Cụm trưởng tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, đề ra phương hướng và ký kết thi đua năm 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cụm trưởng cụm thi đua cho biết, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, 12 tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của 9/12 tỉnh có mức tăng trưởng dương, trong đó cao nhất là Bạc Liêu 5,05%. Tổng thu ngân sách của Cụm thi đua đạt gần 88 ngàn tỷ đồng, đạt 101,37% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 17.899 triệu USD, đạt hơn 94% kế hoạch, 4 tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội toàn cụm hơn 298 ngàn tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn Cụm thi đua có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong cụm ổn định và được giữ vững.

Ngoài ra, các tỉnh thi đua thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức có hiệu quả, nhiều cách làm mới và mô hình hay để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, của nhân dân trong vùng, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu trong phong trào phòng chống dịch. Mỗi tỉnh, mỗi địa phương đều có những cách làm hay, có những cái mô hình thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua khí thế để mọi người vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh Tây Nam Bộ trong năm 2022 tiếp tục thực hiện bình thường mới, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tốc độ cao hơn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Các tỉnh nắm chắc những chủ trương, quan điểm mới của Đảng về thi đua - khen thưởng, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới đi vào thực chất đời sống nhân dân và hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Kết thúc hội nghị, Cụm trưởng thi đua năm 2021 tỉnh Kiên Giang trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng thi đua năm 2022 là tỉnh Đồng Tháp và 12 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Gành Dầu Trong chuyến công tác tại TP. Phú Quốc, chiều nay (1/4), Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Gành Dầu (ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu). Nói chuyện với cán bộ chiến sỹ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao và đặc biệt khen ngợi tinh thần đoàn kết, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu. Trong đại dịch COVID – 19 kéo dài, các chiến sỹ vẫn kiên cường bám trụ, gác lại tình nhà, vững vàng làm nhiệm vụ vừa chống buôn lậu, ngăn xuất nhập cảnh trái phép, chống dịch hiệu quả. Phó Chủ tịch nước lưu ý: Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh cần quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ nhất là những cán bộ xa nhà, làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng. Dịp này, Phó Chủ tịch nước, trao quà, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu và trồng cây lưu niệm tại công viên sân đồn Gành Dầu.