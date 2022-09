Phó Bí thư và Chủ tịch Hội Nông dân một huyện ở Đắk Nông bị khai trừ Đảng

TPO - Hai lãnh đạo ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vừa bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do có liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Ngày 10/9, một nguồn tin cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Mai Toản (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’lấp) và ông Lê Văn A (Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk R’lấp).

Ông Lê Mai Toản (Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Đắk R’lấp) đã thiếu trách nhiệm, tin tưởng vào bộ phận tham mưu, không tiến hành kiểm tra, đối chiếu thời điểm công bố quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ vào thời điểm xây dựng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt để xác định việc xây dựng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có vi phạm hay không.

Từ đó, ông Toản đã tham mưu cho UBND huyện Đắk R’lấp phê duyệt phương án, hỗ trợ 50% sai quy định cho 40 hộ dân xây dựng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt trên đất nông nghiệp, vi phạm quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 7,1 tỷ đồng.

Ông Lê Văn A (Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk R’lấp, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Đắk R’lấp) đã thiếu trách nhiệm, không tổ chức kiểm tra, đánh giá nguồn gốc đất của các hộ dân có đất bị thu hồi mà tin tưởng vào kết quả xác nhận nguồn gốc đất của UBND xã Nhân Cơ và kết quả lập phương án bồi thường, hỗ trợ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; đã trực tiếp thẩm định và thống nhất trình UBND huyện Đắk R’lấp quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ sai quy định của pháp luật cho các hộ dân, gây thiệt hại lớn về tiền cho Nhà nước.

Các ông Lê Mai Toản và Lê Văn A đã vi phạm pháp luật, bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” tại Khoản 2, Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999. Khuyết điểm, vi phạm của 2 ông Lê Mai Toản và Lê Văn A là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Mai Toản và Lê Văn A bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Liên quan đến vụ việc trên, năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982), Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (nguyên Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắk R’lấp); Phạm Văn Dũng (SN 1968), công chức địa chính xã Nhân Cơ; Phan Văn Thời (SN 1988), Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp (nguyên phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp); Lê Văn Ngà (SN 1990), nhân viên Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp (nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với giai đoạn 3 mở rộng, nâng cao mực nước lòng hồ số 4; giai đoạn thực hiện đường trục chính từ Quốc lộ 14 vào khu Công nghiệp Nhân Cơ, các cán bộ liên quan đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế chính sách, áp dụng cơ chế đặc biệt, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (bên trong và bên ngoài dự án xây dựng khu công nghiệp Nhân Cơ) bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định phê duyệt Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp), thời gian thực hiện trong 2 năm (2015-2017). Tổng mức đầu tư của dự án (sau điều chỉnh) hơn 1.600 tỷ đồng.