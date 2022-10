Phố ẩm thực Phan Xích Long sẽ có bến thuyền phục vụ du khách

TPO - Sở Công thương TPHCM vừa có báo cáo,đề xuất UBND thành phố về đề án xây dựng Phố ẩm thực Phan Xích Long.

Dự kiến, Phố ẩm thực sẽ nằm trên trục đường Phan Xích Long dẫn vào Khu dân cư Rạch Miễu, các tuyến đường nhánh (mang tên đường hoa), đường Nguyễn Công Hoan và đường Cù Lao trên địa bàn các phường 1, 2, 7. 2, quận Phú Nhuận.

Cổng chính của khu phố ẩm thực này dự kiến được xây dựng tại đầu đường Phan Xích Long (Ngã tư Phan Đăng Lưu) và cổng phụ tại ngã ba đường Trường Sa – Hoa Phượng. Vỉa hè đường Phan Xích Long sẽ được cải tạo, sửa chữa cảnh quan và nâng cấp hệ thống đèn trang trí.

Cơ quan chức năng dự kiến sẽ bố trí sử dụng phần vỉa hè phía trước cửa hàng của doanh nghiệp, hộ Kinh doanh làm điểm giữ xe 2 bánh; kết nối sử dụng bãi để xe, sân trống của các doanh nghiệp, cơ quan, hộ dân, CLB thể dục thể thao Rạch Miễu để xe nhân viên và xe khách vào buổi tối.

Bên cạnh đó, bố trí 1 điểm đậu xe ô tô có thu phí trên đường Hoa Phượng và đầu tư hệ thống tháp đậu xe ô tô lắp ghép và khuyến khích hộ dân, doanh nghiệp lân cận có hầm, sân rộng tổ chức các hoạt động trông giữ xe khách sau 17h.

Cũng theo đề xuất, khu vực phố ẩm thực Phan Xích Long sẽ có xe điện cho khách, đồng thời đầu tư 1 bến thuyền du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phục vụ bằng canô du lịch và thuyền chèo tay.

Song song đó, tổ chức hoạt động kết nối tham quan giữa hai bến thuyền hiện hữu (quận 1, 3) để khách tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực... Hướng mở rộng là kết nối tuyến du lịch đường thủy hai chiều từ quận Phú Nhuận đi các điểm tham quan thành phố về đêm trên sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, Tân Cảng...

Kinh phí để đầu tư mở phố ẩm thực Phan Xích Long dự kiến khoảng 31 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 1,7 tỷ đồng, doanh nghiệp tham gia và hộ kinh doanh khoảng 10,7 tỷ đồng, còn lại là từ doanh nghiệp hợp tác đầu tư khai thác. Nguồn kinh phí vận hành đề án dự kiến 500 triệu đồng/năm từ các khoản đóng góp phí thường niên của các doanh nghiệp.

Sở Công thương TPHCM nhận định, đề án Phố ẩm thực Phan Xích Long khai thác hiệu quả thế mạnh của quận Phú Nhuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương; tạo ra không gian vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm cho người dân và du khách, phù hợp định hướng phát triển kinh tế ban đêm của thành phố.

Loại hình này cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa quận Phú Nhuận với các địa phương lân cận, làm phong phú thêm sản phẩm của tuyến du lịch đường thủy Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Do đó, Sở Công thương TPHCM kiến nghị UBND TP giao UBND quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức, triển khai, đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giao thông công cộng… Đặc biệt lưu ý sự đồng thuận của người dân trong khu vực triển khai đề án, có quy chế hoạt động, giữ xe.

Trước đó UBND quận Phú Nhuận đã có văn bản gửi Sở GTVT TPHCM đề xuất cấm xe đi trên đường Trường Sa (đoạn qua Câu lạc bộ thể dục thể thao Rạch Miễu) để phục vụ làm phố ẩm thực Phan Xích Long. Tuy nhiên, Sở GTVT TP nhận định không nên làm như vậy vì chia cắt tuyến đường trục chính của thành phố, ảnh hưởng đến giao thông. Theo Sở GTVT TPHCM, đường Trường Sa, Hoàng Sa dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là tuyến đường trục chính quan trọng của thành phố, đi qua quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình. Hai tuyến đường này đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm áp lực lưu thông cho các tuyến đường khác của thành phố. Do đó, việc đề xuất cấm lưu thông trên đường Trường Sa (đoạn qua Câu lạc bộ thể dục thể thao Rạch Miễu) của UBND quận Phú Nhuận là không phù hợp với tình hình giao thông của thành phố, mặc dù trong phương án có đề xuất đoạn đường thay thế nhưng sẽ làm chia cắt tuyến đường mang tính chất đường trục chính của thành phố. Do đó, Sở GTVT đề nghị UBND quận Phú Nhuận chỉ thực hiện phố ẩm thực trên các đoạn đường mang tính chất nội bộ, đường giao thông khu vực, không thực hiện trên các tuyến đường liên quận để hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông thành phố.