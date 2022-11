Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền ở TPHCM ra mắt khi nào?

TPO - Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 3 (TPHCM) vừa tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo kế hoạch "Phát triển tuyến chuyên doanh phố ẩm thực đường Nguyễn Thượng Hiền” (thuộc phường 4- quận 3). Đã có nhiều ý kiến góp ý khá thiết thực từ các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo kế hoạch đã được UBND quận 3 phê duyệt, Phố ẩm thực sẽ được triển khai trên đường Nguyễn Thượng Hiền, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu (thuộc địa bàn phường 4).

Tuyến đường này có độ dài là 597m với vỉa hè có chiều rộng từ 1 đến 1,5m, lòng đường khá nhỏ, hẻm phù hợp với việc đi bộ. Dự kiến Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền sẽ ra mắt vào đầu năm 2023 với thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Trong thời gian mở cửa, phố ẩm thực này sẽ cấm các loại phương tiện giao thông.

Theo kết quả khảo sát của UBND quận 3, hiện tại tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền có 195 hộ dân, 143 hộ đăng ký kinh doanh, trong đó có 92 hộ kinh doanh ăn uống, 51 hộ kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ khác.

Chính vì thế, theo ý kiến của đại diện phường 4, địa phương cần có những biện pháp lấp đầy tuyến phố ẩm thực, tránh tình trạng chừa chỗ trống. Với các hộ hiện nay chưa kinh doanh, cấp quản lý cũng nên tính đến phương án mời các hộ kinh doanh ẩm thực có chất lượng nằm trên địa bàn quận đến tham gia kinh doanh qua hình thức cho thuê mặt bằng hay hợp tác kinh doanh.

Việc triển khai xây dựng Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền- quận 3 được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó Giai đoạn 1 (từ 1/10 - 20/11/2022) sẽ khảo sát nhu cầu người dân về việc kinh doanh hoặc cho thuê địa điểm kinh doanh và tổ chức hội nghị phản biện lấy kiến nhân dân; Giai đoạn 2 (từ 21/11/2022 - 20/1/2023): Ra mắt tuyến đường chuyên doanh ẩm thực và vận hành, quản lý tuyến chuyên doanh ẩm thực; Giai đoạn 3 (từ 21/1/2023 - 20/6/2023): Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các cơ sở kinh doanh và người dân để sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất mở rộng tuyến phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền.

Tại hội nghị phản biện, đại diện các đơn vị, phòng ban quận, Ủy ban MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, phường, khu phố, hộ dân đang sinh sống trên tuyến đường này đã nêu nhiều ý kiến thiết thực như: Các cơ quan quản lý cần nghiên cứu kỹ các vấn đề an toàn giao thông, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC và an ninh trật tự. Ngoài ra, quận cần phải có quy hoạch đồng bộ hạ tầng khu vực đường Nguyễn Thượng Hiền như bãi giữ xe, khu vệ sinh…

Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Phó chủ tịch UBND quận 3 cho cho biết, việc xây dựng phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền sẽ tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh ẩm thực trên tuyến đường này phát triển mạnh hơn và có sự quản lý của Nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế của địa phương, mang tính cạnh tranh lành mạnh.

Lãnh đạo UBND quận 3 khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh có môi trường kinh doanh thuận lợi, mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh, mua bán theo hướng văn minh thương nghiệp. Đồng thời, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường của các hộ buôn bán không phép, hạn chế buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.