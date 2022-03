Phim Oscar cũng thành “bom xịt”

TP - Những bộ phim được nhận đề cử Oscar năm nay, bao gồm cả hạng mục Phim xuất sắc nhất hầu hết đều trở thành “bom xịt”. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Các đề cử Oscar đã được công bố và có một điều nổi bật về phần lớn các ứng cử viên trong hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc nhất: hầu hết những bộ phim được phát hành ngoài rạp đều là “bom xịt”.

Theo Box Office Mojo, bộ phim West Side Story (Câu chuyện phía Tây), bản làm lại vở nhạc kịch ăn khách của đạo diễn Steven Spielberg, vẫn đang chiếu ở một số rạp chiếu phim sau hơn hai tháng công chiếu nhưng vẫn chưa thu về lãi. King Richard, bộ phim tiểu sử với sự tham gia của Will Smith, đóng vai cha đẻ của vận động viên Venus và Serena Williams, cũng ở trong tình cảnh tương tự.

Giải Oscar từng là giải thưởng danh giá của điện ảnh Mỹ. Nhưng trong thời đại của “streaming” - dịch vụ phát phim trực tuyến, các đánh giá đang trên chiều hướng đi xuống. Sự công nhận từ Viện hàn lâm có thể không còn đủ để thu hút khán giả vào thời điểm này, đặc biệt là những người trong nhóm lớn tuổi có nguy cơ bị Covid-19 nhất. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của thể loại phim mà trước đây luôn tỏa sáng trong các lễ trao giải?

“Số lượng phim chính kịch người lớn thu về 50 triệu USD là con số không. Năm 2019, phim 1917 kiếm được 160 triệu USD, Ford vs. Ferrari kiếm được 120 triệu USD và Parasite (Ký sinh trùng) kiếm được 52 triệu USD đã biến mất”, nhà văn và nhà báo điện ảnh Mark Harris cho biết.

“Khi đại dịch kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu bàn về tương lai của ngành kinh doanh phim chiếu rạp. Nhưng hiện tại, mọi thứ sẽ chỉ xoay quanh các loạt phim hành động, Marvel và phim trẻ em. Và chỉ có vậy thôi”, ông nói thêm.

Các con số phản ánh rõ ràng nhận định của ông Harris. Ngoại trừ trường hợp duy nhất là Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) - với doanh thu là 1,7 tỷ USD trên toàn cầu, nhiều bộ phim với ngân sách “khủng” cũng không thể thoát được khỏi tầm ảnh hưởng của Covid-19.

Đặc biệt hơn thế, danh sách đề cử giải Oscars năm nay có sự xuất hiện của không ít bộ phim chỉ phát độc quyền trên các dịch vụ trực tuyến. Netflix cũng đã nhận được những cái gật đầu trong nhiều hạng mục khác nhau cho The Lost Daughter (Người con gái thất lạc), tick, tick,... BOOM! (Giai điệu cuộc sống) và Don’t Look Up (Đừng nhìn lên). Nhiều bộ phim của các dịch vụ khác cũng đã thành công tạo sự chú ý với Viện hàn lâm bao gồm The Tragedy of Macbeth (Bi kịch Macbeth) của Apple và Being the Ricardos (Vợ chồng Ricardos) của Amazon.

Chúng ta đang ở trong một thế giới khác so với cách đây ba năm, khi đạo diễn Spielberg nói rằng Netflix sản xuất phim chủ yếu chỉ để xem trên TV và chỉ nên tranh giải Emmys. Đại dịch Covid-19 chỉ thúc đẩy các xu hướng đã có từ trước.

Một điều mà chúng ta biết chắc chắn là chưa có ai biết cách điều hướng hậu quả của nó. Ông Ben Luxford, trưởng bộ phận khán giả của Viện phim Anh cho biết: “Hiện giờ có rất nhiều giả thuyết đang diễn ra. Cần phải có, bởi vì đây là một thị thường chưa từng thấy trước đây”.

Ông Luxford chỉ ra rằng điều không thay đổi là phòng vé là một thị trường vẫn “vô cùng phụ thuộc vào chỉ một số lượng nhỏ phim”. Kể từ khi Anh bắt đầu mở cửa trở lại rạp chiếu phim, hơn 500 phim đã được phát hành, nhưng tổng doanh thu của hầu hết chúng chỉ bằng “một giọt nước trong biển cả” so với một bộ phim nổi tiếng như James Bond hoặc Spider-Man. Tuy nhiên, theo ông, có “những kết quả mà chúng ta có thể nhìn nhận một cách tích cực”, đề cập đến sự thúc đẩy mà phim Licorice Pizza (Pizza cam thảo) đã nhận được thông qua truyền miệng; những người xem nó đã giới thiệu nó cho bạn bè của họ.

“Chúng tôi thấy rằng Boiling Point (Điểm sôi) cũng đang làm rất tốt”, ông nói về bộ phim gay cấn của Anh lấy bối cảnh tại một nhà hàng đông đúc và được quay trong một cảnh quay duy nhất. “Nó được phát hành đồng thời trên dịch vụ trực tuyến và tại các rạp chiếu phim và doanh thu vẫn tăng lên hàng tuần. Đó là một điều phi thường, đặc biệt trong một thị trường suy thoái”.

Có lẽ khán giả chỉ cần một bộ phim phù hợp để quay trở lại rạp. Có lẽ những ứng cử viên Oscar năm nay đã lên màn bạc không phải là tất cả. Nhưng liệu họ có trở lại với số lượng đủ để những bộ phim độc lập, như ông Harris lập luận, có cơ hội trong bối cảnh hậu Covid hay không? Và giải Oscars liệu có trở thành đêm ăn mừng của các dịch vụ phát trực tuyến không?

“Trong một tháng, chúng ta sẽ thấy được liệu những ứng cử viên này sẽ cung cấp một nền tảng để quay trở lại”, ông Phil Clapp, Giám đốc điều hành Hiệp hội Điện ảnh Anh, cho biết. “Hãy nhớ rằng, đó là một thói quen. Một khi mọi người bắt đầu quay trở lại, họ sẽ ngày càng tới rạp nhiều hơn để mở rộng gu của mình”. Theo ông Clapp, những người xem phim lớn tuổi đặc biệt nhạy cảm với tỷ lệ tiêm chủng và số lượng nhiễm trùng, điều mà các rạp chiếu phim “rõ ràng không thể thay đổi”.

“Thông điệp của chính phủ về việc ở ngoài trời tốt hơn ở trong nhà không giúp đỡ chúng tôi. Trong rạp chiếu phim, bạn đang ngồi về cùng một hướng, bạn không nói chuyện. Đại đa số rạp chiếu phim đều rất thông thoáng. Chúng tôi hy vọng rằng khi tin tức về Covid trở nên tốt hơn, nó sẽ giúp tăng lượng khán giả quay trở lại”, ông nói.