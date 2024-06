Phim 16+ có Tuấn Trần: Kỹ xảo vượt trội, nội dung cũ

TPO - Phim Việt "Móng vuốt" - có Tuấn Trần, Thảo Tâm đóng chính - chưa tạo được ấn tượng mạnh về mặt nội dung, diễn xuất. Bù lại, kỹ xảo phim được đầu tư hơn hẳn so với nhiều dự án nội địa khác.

Móng vuốt là dự án được công bố từ lâu nhưng gần đây gây chú ý vì những ồn ào xoay quanh việc Kaity Nguyễn bỏ vai.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Thanh Sơn - từng làm Bẫy rồng (2009) và Em chưa 18 (2017). Dự án cũng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Tuấn Trần, Thảo Tâm, Rocker Nguyễn…

Sau khi dời lịch chiếu nhiều lần, phim chốt lịch ra mắt ngày 7/6, là phim Việt hiếm hoi ra rạp vào mùa hè để cạnh tranh với phim ngoại.

Ý tưởng chưa mới

Móng vuốt có cốt truyện khá đơn giản. Phim bắt đầu bằng chuyến dã ngoại của nhóm bạn thân gồm bảy người, nổi bật có Thắng (Tuấn Trần), Minh (Thảo Tâm) và Nhân (Rocker Nguyễn).

Mỗi năm, họ sẽ chọn một địa điểm để cùng nhau cắm trại, tạm gác mọi buồn phiền khi rời xa thành phố. Năm nay, cả nhóm có quyết định táo bạo khi tiến vào một khu rừng có biển báo cấm để dựng lều, đốt lửa trại.

Họ không hề biết rằng đây là nơi sinh sống của một con gấu đen có thân hình đồ sộ, lại rất hung dữ. Chuyến đi chữa lành nhanh chóng trở thành thảm họa khi từng thành viên lần lượt bị thú dữ tấn công, đối diện cái chết.

Nhóm bạn phải tìm cách sinh tồn giữa nơi rừng thiêng nước độc, không thể liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài. Đó cũng là lúc họ hiểu nhau hơn khi tâm tư, tình cảm của các nhân vật dần được hé lộ.

Về cơ bản, Móng vuốt có ý tưởng không mới, đi theo mô-típ quen thuộc của các phim thuộc thể loại phiêu lưu, sinh tồn hay kinh dị của Mỹ.

Hollywood từng làm nhiều phim với cái sườn tương tự như The Cabin in the Woods, The Texas Chain Saw Massacre, Friday the 13th…

Kịch bản phim do biên kịch Trần Khánh Hoàng – từng làm Em chưa 18, Đất rừng phương Nam - chấp bút. Theo anh, phần kịch bản được lên ý tưởng từ năm 2015 và mất ba năm để hoàn thiện.

Song, kịch bản còn để lộ nhiều hạn chế. Thời lượng phim ngắn (96 phút) nhưng số lượng nhân vật nhiều khiến một số thành viên trong nhóm bạn xuất hiện chóng vánh.

Các câu chuyện nền về họ cũng chỉ được khai thác lướt qua bằng vài câu thoại nên khó chạm được đến người xem.

Thông qua hành trình sinh tồn của nhóm bạn, phim lồng ghép thông điệp về tình bạn, tình mẫu tử. Kịch bản cũng có chi tiết lên án nạn săn bắt động vật bất hợp pháp nhưng chưa sâu.

Kỹ xảo là điểm cộng

Kỹ xảo là yếu tố được ê-kíp quảng bá mạnh. Nhà sản xuất cho biết chỉ riêng tạo hình con gấu trong phim đã chiếm 30% tổng kinh phí dự án.

Điều đó cho thấy nỗ lực của các nhà làm phim khi muốn mang đến khán giả tác phẩm có chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Trước đó, nhiều phim Việt từng bị chê trách về phần kỹ xảo như Cù lao xác sống (2022) hay Quỷ cẩu (2023).

So với mặt bằng chung của phim Việt, kỹ xảo trong Móng vuốt có phần nhỉnh hơn. Đơn cử, quái thú trong phim được dựng hoàn toàn bằng CGI nhưng không tạo cảm giác giả tạo. Từ chuyển động thân mình, cách bước chân đến biểu cảm đều hiện lên chân thực, giúp câu chuyện trở nên tự nhiên.

Ngay cả tiếng gầm gừ hay đôi mắt dữ tợn của con gấu cũng được chăm chút, vừa đủ để tạo bầu không khí hồi hộp cho một tác phẩm sinh tồn.

Vẫn có vài hiệu ứng trong phim còn thiếu sự chân thực, cho thấy sự hạn chế về kinh phí. Dẫu vậy, phần lớn bối cảnh diễn ra ở ban đêm, trong rừng nên ít nhiều cũng che lấp được các hạn chế.

Ngoài ra, một số cảnh quay khá bạo lực khiến phim dán nhãn T16 (cấm người xem dưới 16 tuổi) khi ra rạp.

Diễn xuất chưa ấn tượng

Sau khi Kaity Nguyễn bỏ vai, Thảo Tâm là gương mặt được đạo diễn tin tưởng cho nhân vật chính Minh. Nữ diễn viên có cố gắng thay đổi, từ bỏ hình ảnh hiền lành quen thuộc để vào vai cô gái cá tính, ngông nghênh. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất còn hạn chế khiến Thảo Tâm còn hơi gồng trong vài cảnh quay.

Tuấn Trần diễn xuất tròn trịa nhưng chưa có nhiều bứt phá. Bù lại, anh tương tác khá tốt với bạn diễn Thảo Tâm, ít nhiều giúp nhân vật tạo được thiện cảm với người xem.

Diễn viên hài Hồng Thanh làm mới bản thân với một nhân vật có tính cách máu lạnh, từ ánh mắt đến nụ cười đều toát lên vẻ biến thái. Song, anh chỉ xuất hiện khá ngắn ở cuối phim, tâm lý và động cơ cũng chưa rõ ràng nên còn tạo cảm giác khiên cưỡng.

Ngoài ra, các diễn viên khác xuất hiện khá mờ nhạt, chưa đủ để tạo ấn tượng xuyên suốt thời lượng phim.

Móng vuốt ra mắt vào thời điểm không thuận lợi khi mùa phim hè của Hollywood đã bắt đầu. Trước đó, nhiều tác phẩm có chất lượng không tốt, đạt doanh thu thấp như Đóa hoa mong manh, B4S: Trước giờ yêu, Án mạng lầu 4 khiến khán giả dần mất lòng tin vào phim Việt.

Sau ba ngày ra mắt (tính cả các suất chiếu sớm), phim hiện thu hơn 1,3 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Con số này là khá thấp so với một tác phẩm quy tụ dàn sao.

Nhìn chung, Móng vuốt là dự án được chăm chút về mặt hình ảnh nhưng nội dung vẫn còn hạn chế. Phim không mang đến nhiều bất ngờ với một câu chuyện cũ kỹ, cách xây dựng và sắp đặt tình huống còn quen thuộc.