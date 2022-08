'Phi công trẻ' lặn mất tích sau cuộc tình nồng cháy, cô chủ chết lặng ôm 'món quà' cay đắng này

TPO - Theo bác, việc cần làm của cháu lúc này sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Hết mình vì yêu, cô chủ ngậm ngùi 'ôm khối tình' trai học nghề để lại , là cố gắng hết sức để giữ cho cái đầu của mình được tỉnh táo.

Chỉ có sự bình tĩnh, tỉnh táo mới có hy vọng để cháu thoát khỏi tình cảnh éo le, trắc trở, trớ trêu mà cháu đang gặp phải hiện nay thôi, cháu à.

Bác thật sự thông cảm với nỗi lo lắng khi cháu mang hậu quả cuộc tình nông nổi về quê làm phiền má cháu, nhưng cháu không nên vì quá suy nghĩ đến việc luỵ phiền đó mà chịu đựng một mình ở trên thành phố rồi làm điều dại dột rồi mang thêm tội với gia đình, với bản thân mình và đứa con chưa ra đời của cháu đấy.

Dũng cảm lên, biết sai biết sửa, biết chấp nhận sự thật để có được giải pháp hợp tình hợp lý cho mình và cho con. Cháu cứ về quê với má của cháu vì không có người mẹ nào lại nỡ lòng quay lưng khi con cái của mình phạm sai lầm và đã biết ăn năn, hối hận.

Nếu có tình cảm thực sự với đứa con trong bụng của mình thì cháu cần giữ gìn sức khoẻ để mẹ tròn con vuông, để cho con mình cuộc sống bình an như những đứa trẻ khác. Còn nếu bất khả kháng không thể nuôi dạy được bé thì cháu hãy tìm đến một cơ sở uy tín, có trách nhiệm để gửi bé cho họ nuôi. Mong cháu sáng suốt, nghị lực. Chúc cháu an lành và may mắn.