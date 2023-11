Phát huy tinh thần đại sứ các nước ASEAN trong từng hoạt động tình nguyện

TPO - Gặp mặt đoàn 10 tình nguyện viên ASEAN tại Việt Nam, chị Nguyễn Thị Ngà - Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam mong muốn, các tình nguyện viên phát huy tinh thần là đại sứ cho từng đất nước thành viên ASEAN, trong từng hoạt động tình nguyện.

Ngày 20/11, tại Hà Nội, chị Nguyễn Thị Ngà - Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam tiếp đoàn thanh niên tình nguyện ASEAN tại Việt Nam. Cùng dự có chị Trần Hoài Minh - Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

Tại buổi gặp, chị Nguyễn Thị Ngà chào mừng đại diện Ban thư ký ASEAN, đoàn tình nguyện viên triển khai Dự án Thanh niên Tình nguyện ASEAN 2023 – 2024 thăm và làm việc với Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tại Hà Nội.

Chị Ngà bày tỏ tâm đắc với Dự án khi xác định tăng cường sự tham gia của thanh niên ASEAN vào các hoạt động tình nguyện trong nước và khu vực, vốn bị đánh giá là còn hạn chế. Triển khai Kế hoạch tổng thế của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN 2025 và Kế hoạch hoạt động Thanh niên ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tình nguyện là một trong 5 mục tiêu lớn của kế hoạch. Đóng góp vào việc xây dựng khu vực Đông Nam Á, vốn là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu, trở thành một khu vực tự cường, có khả năng ứng phó với rủi ro thiên tai.

"Việt Nam rất vinh dự được giao nhiệm vụ dẫn dắt các hoạt động tình nguyện trong Dự án", chị Ngà nói.

Chị Ngà cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ của Việt Nam rất quan tâm hoạt động tình nguyện của thanh niên. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tình nguyện là một trong những phong trào chủ lực.

Phong trào tình nguyện tổ chức Đoàn thực hiện tập trung 5 lĩnh vực, gồm xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biển đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo an sinh xã hội. Phong trào tình nguyện đang được thực hiện với chủ trương mới là "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết cộng đồng, liên kết địa bàn).

"Với chủ trương 3 liên kết, phong trào tình nguyện và màu áo xanh đã tràn ngập trên dải đất hình chữ S và lan tỏa ra bạn bè quốc tế", chị Ngà nói.

"Thông qua Dự án thanh niên tình nguyện ASEAN lần này triển khai tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn các bạn phát huy tinh thần là đại sứ cho từng đất nước thành viên ASEAN, trong từng hoạt động tình nguyện. Tình nguyện bao giờ cũng mang lại những trải nghiệm thú vị, để thu nhận thêm những bài học có giá trị. Tôi chúc các bạn trong hoạt động tình nguyện lần này sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị và bài học giá trị", Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Thị Ngà nhấn mạnh.

Đại diện đoàn tình nguyện, Nguyễn Thanh Hoàng - sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, 22 ngày tham gia chương trình sẽ là cơ hội để mở rộng tầm nhìn, trau dồi kỹ năng, cũng như được bày tỏ suy nghĩ, chứng tỏ bản thân qua các hoạt động tình nguyện. Đồng thời, là cơ hội tuyệt vời để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam.

"Đây là dịp thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tương đối dài để làm việc cùng nhau, học hỏi lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và xuất sắc nhất", Hoàng nói.

Nhiều hoạt động tình nguyện

Đoàn thanh niên tình nguyện ASEAN tại Việt Nam gồm 10 thành viên đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN trong độ tuổi 18 – 35, đang hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, có kinh nghiệm và niềm yêu thích tới các hoạt động tình nguyện cộng đồng.

Từ ngày 19/11 đến ngày 10/12, đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động tại thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang gắn với chủ đề “Thanh niên ASEAN chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường”.

Cụ thể, tại Hà Nội, diễn ra chương trình tập huấn chuyên sâu về các các hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu; giao lưu với các đội hình tình nguyện trực thuộc Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Tuyên Quang, đoàn sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện thực tế với thanh niên địa phương tại các khu vực khó khăn thuộc huyện Chiêm Hoá. Trong đó, có xây dựng khu vui chơi thân thiện với môi trường tại trường mầm non Tân An; xóa điểm đen rác thải tại đỉnh Đèo gà, xã Hòa Phú, xã Phúc Thành thành vườn hoa (diện tích 100m2) và tạo điểm check in.

Làm và phát thùng rác tái chế bằng thùng sơn đã qua sử dụng cho 300 hộ dân xã nông thôn mới về đích năm 2023. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các em học sinh trường tiểu học Vinh Quang về bảo vệ môi trường, cách tái chế rác thải; trồng cây phủ xanh 1 đồi trọc với 5.000 giống cây xanh.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên trải nghiệm hoạt động tình nguyện thực tế: tại các xã theo thực tiễn hoạt động như đào hố chôn cột đèn thắp sáng, tham gia đổ đường bê tông nông thôn, xây hố rác hộ gia đình... Dạy học tiếng Anh và các hoạt động tương tác bằng tiếng Anh cho các em học sinh trường tiểu học Vĩnh Lộc.

10 thành viên đoàn tình nguyện ASEAN tại Việt Nam - Anh Justin Aleck Duane Dizon, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại tổ chức PAMPANGA của Philippines - Chị May Phyo Thiri San, cán bộ Hội chữ thập đỏ Myanmar; - Anh Mengtry Lorn, nhân viên kinh doanh Công ty bất động sản ERA Campuchia; - Chị Manolattana Khongsavath, sinh viên Đại học Quốc gia Lào - Anh Thitipong Phonchan, cán bộ Y tế công cộng và hỗ trợ xã hội, Văn phòng Y tế công cộng Thái Lan - Chị Arifah Najiah Mohammad Haslan, Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Công nghệ Cosmopolitan, Brunei Darussalam - Chị Adinda Rahima Az Zahra, Sinh viên Đại học Paramadina Indonesia - Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Việt Nam - Chị Prasana Bathumalai, Nghề nghiệp tự do (vừa tốt nghiệp Đại học) - Chị Amber Shi Qi Goh, sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.





Dự án Tình nguyện viên ASEAN được Ban Thư ký ASEAN lần đầu tiên đưa ra về mặt ý tưởng và đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN được tổ chức vào tháng 7/2019. Dự án do Ban Thư ký ASEAN và Quỹ ASEAN – Nhật Bản tài trợ. Trong một giai đoạn (2 năm) của dự án, các nước ASEAN sẽ phối hợp tổ chức 10 đoàn thanh niên tình nguyện, mỗi đoàn gồm 10 thanh niên tình nguyện đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN (1 đại biểu/1 nước). Mỗi đoàn đại biểu này sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện tại 1 nước ASEAN trong vòng 22 ngày với các hoạt động do nước sở tại chủ trì tổ chức.