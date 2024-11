Nghệ An có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

TPO - Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự họp đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 24 (Kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Thanh Quý vì lý do chuyển công tác ra khỏi địa bàn tỉnh.

Với 100% đại biểu có mặt thông qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Thanh Quý.

HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu với 100% đại biểu dự họp tán thành.

Ông Hiếu từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Yên Thành; Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.020