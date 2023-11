Nhiều hoạt động ý nghĩa ngày ra quân tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024

TPO - Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện được tổ chức hằng năm tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đã trở thành một nét đẹp mang dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An, thể hiện tinh thần tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Ngày 19/11, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2024. Năm nay, chương trình càng ý nghĩa hơn khi tuổi trẻ đang ra sức thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 7, Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chương trình tập trung vào 4 chương trình cụ thể, gồm: Đông ấm cho em; Đồng hành cùng nông dân; Vì sức khỏe cộng đồng và Những bước chân vì cộng đồng.

Phát biểu tại Lễ ra quân, chị Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, rất nhiều hoạt động của tuổi trẻ Nghệ An đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đánh giá cao, trở thành hình thức tập hợp thanh niên có hiệu quả, thu hút đông đảo các bạn trẻ hăng hái tham gia, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn các tổ chức Đoàn, Hội xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động một cách khoa học, cụ thể, với mục tiêu lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo đánh giá phong trào. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương, từng bước huy động mọi nguồn lực trong xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia.

Đồng thời, chú trọng tham gia tích cực, có hiệu quả việc giải quyết những vấn đề đặt ra ở cộng đồng như: công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, hỗ trợ đồng hành cùng bà con nông dân; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà “Vì đàn em thân yêu”...

Tại chương trình đã tặng 32 suất quà cho các em học sinh khuyết tật vươn lên học tập tốt trên địa bàn xã Thạch Ngàn, trao 150 suất quà tại gian hàng chia sẻ yêu thương, trao biển hỗ trợ triển khai công trình "Phòng tin học cho em" tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hỗ trợ vốn vay cho 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng 1 sân bóng chuyền, trao tặng 200 cây con giống, 02 cặp dê, 350 túi thuốc thiết yếu cho gia đình; Trao tặng 600 áo ấm cho học sinh.

Ngay sau lễ phát động là các hoạt động hưởng ứng: Khánh thành công trình “Phòng tin học cho em” tại trường tiểu học Thạch Ngàn; Khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 350 người dân; Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp; Thăm, tặng quà 02 già làng trưởng bản tại huyện Con Cuông. Tổng trị giá các nguồn lực hỗ trợ hơn 900 triệu đồng.