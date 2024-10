Phát hiện ung thư sớm, 'thoát cửa tử' nhờ khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là giải pháp tìm ra các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đặc biệt là phát hiện sớm “mầm mống tế bào ung thư”, từ đó giúp điều trị kịp thời và tăng tỷ lệ chữa khỏi triệt để.

“Chữa” ung thư mất đúng 1 tuần nhờ kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Bệnh nhân H.H.V (60 tuổi, Nam Định) đã duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/ lần được gần 10 năm. Đến giữa năm 2024, trong một lần thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc, bệnh nhân V được chẩn đoán phát hiện khối u kích thước 3cm tại nhu mô gan phải. Ngay lập tức, bác sĩ đã đánh giá CT, sinh thiết, xác định bệnh nhân V mắc ung thư biểu mô gan biệt hóa cao và lựa chọn phương án can thiệp tối ưu nhất.

May mắn khối u được phát hiện giai đoạn sớm, kích thước nhỏ, chưa có huyết khối, chưa có di căn. Do đó, bác sĩ đã lựa chọn can thiệp xâm lấn tối thiểu: nút mạch u gan và đốt sóng cao tần, mục tiêu giúp loại bỏ khối u, bảo tồn tối đa chức năng gan, đồng thời giúp bệnh nhân tránh cuộc mổ phức tạp.

Sau 2 lần can thiệp nhẹ nhàng với đúng 1 tuần theo dõi, bệnh nhân V được ra viện, không đau đớn, không tác dụng phụ, hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường.

“Các con bảo nhìn bố chỉ như cảm cúm thông thường chứ không phải đi chữa ung thư. Từ ngày nhập viện tới nay là đúng 1 tuần, tôi không đau đớn hay mệt mỏi gì. Phải nói là tôi quá may mắn vì vừa phát hiện sớm, vừa gặp được kíp bác sĩ giỏi.” - bệnh nhân V chia sẻ vào ngày ra viện.

“ Khối u của bệnh nhân nằm ngay gần vị trí dị dạng tĩnh mạch cửa - là một dị dạng có thể đưa tế bào ung thư đi rất xa nếu phát hiện muộn. Rất may mắn bệnh nhân đã chủ động đi khám sớm, can thiệp kịp thời nên toàn bộ quá trình tương đối nhẹ nhàng. Tiên lượng đến 70% trường hợp như của bệnh nhân V là có thể kéo dài trên 5 năm." - ThS.BS Nội trú Đỗ Huy Hoàng, khoa Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp - Bệnh viện Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho chú V. cho biết.

Phát hiện và loại bỏ K trực tràng từ khi chưa có triệu chứng

Giống như trường hợp của ông V, bệnh nhân T.V.T, 52 tuổi, cũng vô tình phát hiện ung thư trực tràng giai đoạn sớm trong một lần kiểm tra sức khỏe chuyên sâu tại BVĐK Hồng Ngọc. Được biết, trước khi thăm khám, sức khỏe của ông T hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng thường thấy của ung thư trực tràng như đau bụng, gầy sút cân, đi ngoài ra máu….

“Mọi lần khám sức khỏe định kỳ thì bình thường, còn lần này lại phát hiện và được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Lúc nghe tin thì tôi cũng hoang mang và có phần không tin vì trước đây sức khỏe tôi bình thường, không có triệu chứng gì cả, chỉ thỉnh thoảng đi ngoài phân nát thì nghĩ là do ăn đồ lạ thôi.” - Chú T.V.T chia sẻ.

Sau khi được nội soi tiêu hóa kiểm tra toàn diện ống tiêu hóa, bác sĩ đã phát hiện khối u kích thước 5cm trong trực tràng của bệnh nhân V, có dấu hiệu ung thư. Tuy nhiên, do phát hiện ở giai đoạn sớm, khối u chưa xâm lấn vào lớp hạ niêm mạc, ekip bác sĩ đã cắt tách toàn bộ khối u ngay trong nội soi, bệnh nhân không cần trải qua cuộc đại phẫu lớn.

“May mắn là ung thư chưa xâm lấn vào lớp hạ niêm mạc, do đó, bác sĩ có thể thực hiện bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u ung thư thông qua nội soi tiêu hóa mà không phải cắt bỏ đoạn trực tràng hay phẫu thuật mổ mở nặng nề. Nhờ vậy giúp bệnh nhân T bảo tồn toàn vẹn lòng ống tiêu hóa, ống hậu môn, hồi phục nhanh chóng và tiết kiệm chi phí điều trị.” - ThS. BS Lê Dương Tiến, khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết.

Chỉ sau 2 ngày can thiệp, bệnh nhân T đã được ra viện với sức khỏe ổn định, có thể ăn uống nhẹ nhàng và đi lại bình thường. Bệnh nhân T sau đó cũng không cần hóa trị, xạ trị phức tạp mà chỉ được khuyên theo dõi định kỳ sau mỗi 6 tháng.

Khám sức khỏe định kỳ - “Chìa khóa vàng” bảo vệ sức khỏe

Với tâm lý e sợ “khám sẽ ra bệnh”, nhiều người hiện nay vẫn e ngại việc thăm khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh lý, bao gồm cả ung thư, khi biểu hiện triệu chứng rõ ràng thì đã ở giai đoạn muộn, khiến cho quá trình điều trị tốn kém, mệt mỏi. Do đó, việc “khám ra bệnh” từ giai đoạn sớm ngược lại sẽ giúp người bệnh tận dụng được “thời điểm vàng”, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

“Với công nghệ hiện nay, ung thư đại trực tràng khi phát hiện ở giai đoạn sớm có thể được điều trị triệt căn ngay trong nội soi tiêu hóa mà không cần phẫu thuật. Ngoài ra, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư cổ tử cung…nếu được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị khỏi rất cao” - THS.BS Lê Đình Thái - Trưởng khoa Khám bệnh, BVĐK Hồng Ngọc cho biết.

THS.BS Lê Đình Thái phân tích: thông thường, ung thư được chia thành 4 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 và 2, còn được gọi là giai đoạn ung thư tại chỗ, là thời điểm bệnh có thể được điều trị hiệu quả nhất. Việc khám sức khỏe định kỳ là một trong những giải pháp tối ưu để phát hiện bệnh ở giai đoạn này, qua đó mở ra cho người bệnh cơ hội được điều trị triệt để, thậm chí không phải điều trị nặng nề như hóa trị, xạ trị.

Ngược lại, khi bệnh đã có triệu chứng nặng, tức là phát hiện bệnh ở giai đoạn 3 hoặc 4, là khi ung thư đã di căn và xâm lấn xa, thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn, dẫn đến chất lượng cuộc sống giảm sút và thời gian sống cũng ngắn hơn.

Qua đó, THS.BS Lê Đình Thái khẳng định, việc khám sức khỏe tổng quát là vô cùng quan trọng và cần được thực hiện định kỳ 1-2 lần/ năm hoặc theo chỉ định của bác sĩ có chuyên môn.

“Hằng năm, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư và điều trị thành công cho hàng trăm bệnh nhân mắc ung thư sớm dạ dày, đại trực tràng, tuyến giáp, ung thư vú,... Từ đó, chất lượng sống của người bệnh được cải thiện, thời gian sống được kéo dài, mang lại niềm vui lớn cho bệnh nhân và gia đình.” - THS.BS Lê Đình Thái cho biết thêm.

Khám sức khỏe tổng quát - Chọn Bệnh viện Hồng Ngọc 20 năm uy tín - Bác sĩ chuyên môn cao, từng nhiều năm công tác tại BV Bạch Mai, BV Thanh Nhàn, BV Việt Đức... - Công nghệ hiện đại – máy móc tân tiến: Máy chụp MRI Signa Prime đầu tiên tại Việt Nam, máy chụp cắt lớp CT Revolution EVO - GE Healthcare (Hoa Kỳ), dàn máy nội soi Olympus CV190 (Nhật Bản)…. - Thủ tục nhanh gọn, nhân viên hướng dẫn tận tình, chu đáo Hotline: 093 223 2016