Phát hiện trà mi hoa vàng quý hiếm ở Ninh Thuận

TPO - Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên với hơn 50 người đã dùng chai thủy tinh, dao, mác hẹn nhau hỗn chiến trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Khánh Hoà.

TPO - Nhận thấy bé trai 5 tuổi chết nhiều dấu hiệu bất thường, Công an An Giang đã khai quật tử thi để điều tra và xác định nguyên nhân bé tử vong do vỡ gan, lá lách. Từ đó, cơ quan điều tra làm rõ nghi phạm chính là Lê Văn Trường người tình của mẹ cháu bé.