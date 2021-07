Phát hiện người đi trên chuyến tàu SE14 về Hà Tĩnh mắc COVID-19

TPO - Hà Tĩnh vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là người về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE14.

Sáng 27/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp trên là nữ H.T.C (SN 1990, trú xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh). Ngày 24/7, chị C. rời Ga Sài Gòn về Hà Tĩnh trên chuyến tàu SE14.

Trên chuyến tàu này có 814 công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê. 5h sáng 26/7 chuyến tàu này về đến Hà Tĩnh. Chị C. được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Bình An, huyện Lộc Hà, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng ngành chức năng huyện Lộc Hà đã phun khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly, điều tra khai thác dịch tễ.

Bước đầu, xác định có 62 F1 là những người ngồi cùng toa tàu.

Tất cả các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 132 ca mắc COVID-19.