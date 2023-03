Phát hiện hơn 1 nghìn chai mỹ phẩm lậu trên xe chuyển phát nhanh

TPO - Hơn 1.000 chai mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên ô tô dán nhãn hiệu của một hãng chuyển phát nhanh, đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26/3, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ xe ô tô dán logo của một hãng chuyển phát nhanh có hành vi vận chuyển hơn 1.000 chai mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc.

Trước đó, tại Km41 Quốc lộ 9 đoạn qua thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Đakrông kiểm tra xe ô tô BKS 51D- 402.81 (xe dán logo của hãng chuyển phát nhanh), do ông Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1991, ở Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe này chở 1.080 chai nhựa là hàng mỹ phẩm, có nhiều dòng chữ nước ngoài. Lái xe Vỹ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng mỹ phẩm.

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã chuyển giao toàn bộ tang vật và phương tiện cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, môi trường Công an huyện Đakrông tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.